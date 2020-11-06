由網易遊戲製作、龍邑遊戲代理的末日生存手遊《明日之後》，自推出之後全球下載已達到近2億次，明（7）日倖存者們將迎來第三季的全新大改版，改版後整個世界將連為一體，成為一整個無縫地圖，至此，明日之後將成為一款「開放世界末日生存手遊」。今（6）日改版前夕的「重啟狂歡夜」首次邀請人氣團體「五堅情」線上演唱並與玩家們互動，度過精彩又歡樂的一夜，共同迎接新世界到來。

見證世界重啟 新世界由你建造

《明日之後》第三季全新改版，遊戲也迎來前所未有的變動。首先末日世界中，將加入四季感受以及會隨機出現的極端氣候，而原本分塊的地圖將合而為一，大家現在可將整個世界無間斷一覽無遺。在這個新世界中，倖存者們可以搭橋造陸、放置滑梯、梯子、滑索等工具、安插各類指示牌，而這些都將會真實的對末日世界產生影響，其他玩家也都能見到以及使用，透過這些基礎建設互相幫助。

在第三季將推出新職業「探寶者」。此職業在獲得寶物情報的便利性、開採上限上具有優勢，也有更高的機率可鑑定出高品質的寶物。此外，玩家還可以通過新增的「採集隊」快速獲取資源。採集隊會隨機出現在地圖上，並透過他們快速獲得想要的資源。載具除了摩托車外，第三季將推出全新的四輪載具和直升機，除了以往的移動功能，載具現在還成為重要的戰鬥工具，玩家可以在快速移動之時探頭射擊迎面而來的怪物，充分體驗極速戰鬥的樂趣。

第三季革新性大改版 玩家將迎接無縫大地圖

全新四輪載具新登場 飆速對抗屍潮活下去

狂歡週最後倒數 iPhone12、全部時裝花落誰家

接續的狂歡週活動將在今（6）日結束，按讚關注明日之後官方粉絲團，留下對明日之後說的話，並帶「#明日之後第三季」的hashtag分享貼文，即可參加抽獎。官方會依照玩家留言的創意程度，抽出七位獲獎玩家，最大獎iPhone12、拱廊街全部在售時裝（69件）與豪華虛寶將由一人獨得。今天將是最後獲得的機會，想參與活動的玩家千萬別錯過！(活動粉絲團：https://www.facebook.com/LifeAfter.zh)

第三季改版前夕，遊戲內會進行由快樂101舉辦的「重啟狂歡夜」，首次邀請到當紅男團「五堅情」陳零九、婁峻碩、邱鋒澤、黃偉晉、小賴(賴晏駒)線上進行ALL DAY末日版本再演繹，本次活動特別設置了空中坐席，在狂歡夜當晚乘坐熱氣球升到空中，享受不一樣的觀賞體驗，未獲得該道具的玩家也能在地面上正常觀看到精彩的狂歡夜表演！

重啟狂歡週倒數 超多大獎等你拿

首次邀請「五堅情」於重啟狂歡夜線上獻唱

(科技)