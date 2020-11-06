台南市災變中心6日一級開設。（台南市政府提供／程炳璋台南傳真）

輕颱《閃電》6日自東南方北上侵台，台南市6日上午6時從3級開設提升為1級開設，台南市長黃偉哲主持災變會議，希望颱風帶來適度雨量，解除乾旱，但勿造成災情。

面對輕颱《閃電》來襲，台南已列入陸上警報警戒範圍，台南市災防辦公室6日提升為1級開設，黃偉哲上午8時許進駐災變中心指揮調度，台南市尚無明顯災情傳出，黃偉哲要市民做好防颱準備。

台南市水利局6日視察防災抽水機具。（台南市政府提供／程炳璋台南傳真）

正值二期稻作收成，黃偉哲要台南市農業局先做好作物查估，不要風災過後才有災損困擾。

輕颱《閃電》估計6日入夜後才慢慢進入暴風圈，黃偉哲表示，老天爺給台南市1日的應變時間，他呼籲民眾這段時間勿前往觀浪、戲水、垂釣與登山，要求消防局、警察局與海巡署人員盡量勸離，若勸不聽就開罰。

黃偉哲提醒工務局，對於大型招牌圍籬要加強綑紮，同時加強巡檢路樹，最重要如果有民眾被報路樹倒塌，要及時加以移除。並注意會積水的下水道與車行地下道。

黃偉哲表示，台南市6日入夜後到明天早上，將籠罩颱風的威脅範圍，尚無法判定風雨強度，這牽涉到是否停班、停課的標準，我們也將依據這個標準來做這個推估。

黃偉哲提到，台灣南部缺水，希望颱風帶來適度雨水，但勿帶來災情。

(中時 )