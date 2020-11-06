大聯盟今日公布2020年銀棒獎得主，天使隊「神鱒」卓奧特（Mike Trout）奪下生涯第8座銀棒獎，成為史上第一個能在28歲能夠拿下8座獎項的球員。

美聯

捕手：皇家 裴瑞茲（Salvador Perez）（3）

一壘：白襪 阿布瑞尤（Jose Abreu）（3）

二壘：洋基 勒瑪修（DJ LeMahieu）（2）

三壘：印地安人 拉米瑞茲（Jose Ramirez）（3）

游擊：白襪 安德森（Tim Anderson）（1）

外野：天使 卓奧特（Mike Trout）（8）

藍鳥 赫南德茲（Teoscar Hernandez）（1）

白襪 席曼奈茲（Eloy Jimenez）（1）

指定打擊：雙城 克魯茲（Nelson Cruz）（4）

國聯

捕手：勇士 達諾（Travis d’Arnaud）（1）

一壘：勇士 弗里曼（Freddie Freeman）（2）

二壘：巨人 索拉諾（Donovan Solano）（1）

三壘：教士 馬恰多（Manny Machado）（1）

游擊：教士 小塔提斯（Fernando Tatis jr.）（1）

外野：道奇 貝茲（Mookie Betts）（4）

勇士 阿庫納（Ronald Acuna Jr.）（2）

國民 索托（Juan Soto）（1）

指定打擊：勇士 歐蘇納（Marcell Ozuna）（2）

(中時 )