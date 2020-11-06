輕颱「閃電」來襲，但恆春半島6日一早風浪不大，所以有遊艇依規定出海去，但卻因從事潛水違反國家公園法挨罰，不過挨罰業者強調「他是帶潛水學員檢修浮球而非玩樂」，並是受墾管處委託的，對此，墾管處指出，雖有委託業者檢修浮球，但應是要在發布海警前處理，所以將依法開罰。

余姓潛水料練指出，他是受墾管處委託在颱風來前檢修浮球、維護繫錨點，而恰好他有10名學潛水的學員下周就要考取執照，他們經驗相當豐富，所以想說趁機帶他們出港維修兼練習，6日早上8點多出港時是合乎規定的，海巡有要他們小心安全，只是沒想到會搞出「潛水烏龍」。

他說，檢查浮球的流程，是在發布海警後、於海象安全的狀況下水檢查，所以大家可能是誤會了，他們只是依照委託業務進行例行公事，而且大家當時聽到「噹噹噹」的聲音後，也馬上依照指示進港，並沒有不從規定或是颱風天硬要載遊客出海潛水的事。

對業者的澄清，墾管處指出，「業者可能誤解檢查流程了」，他們早上出港時因風量未達禁止出港標準，所以依原定計畫出港是沒問題的，但因國家公園範圍內一旦發布海警就禁止潛水活動，而他們的潛水點就在南灣等國家公園範圍內，所以是有觸犯國家公園法的，且檢修、維護浮球應是在發布颱風警報前就要處理，因此將依法開罰3000元。

(中時 )