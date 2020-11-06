台東連2震，南方澳驚現55公斤巨型地震魚。（富美活海鮮提供）

太巧了！台灣東部今發生2次規模5.4地震後，南方澳出現55年來最大地震魚，宜蘭蘇澳「富美活海鮮」購入這條長達490公分、45公斤的魚，讓店中許多顧客看了嘖嘖稱奇，也有老饕透露，此魚肉質軟嫩，最適合清蒸食用。

東部地區連2震！今凌晨3時左右，台灣東部發生規模5.4強震，不少民眾半夜被震醒，隨後在上午9時40分台東區區再度發生地震，規模同樣是5.4地震。而地震過後常會出現「地震魚」，這次也出現在宜蘭東澳一定置網漁場，富美活海鮮也購入這條魚。

富美活海鮮也在臉書發文指出，難得一見！老闆表示他是第一次看到這麼大隻又這麼長的地震魚，帶回餐廳以後，每個客人看到他的尺寸，都忍不住驚呼出聲。

從照片中可見，這條地震魚的尺寸相當驚人，放在店家的地板上，與水族箱比較，長度橫跨了好幾個水族箱。用尺測量後，這條魚竟長達490公分，讓許多前往店家用餐的客人也忍不住圍觀，嘖嘖稱奇。

富美活海鮮的小編也說，這款地震魚其實是可以食用的，而地震魚有分兩種，一種是肉質比較硬，不好吃，所以比較少人拿來食用，但今天補的這隻，肉質是非常軟嫩，吃起來像嫩豆腐一樣，非常好吃！另也有老饕透露，地震魚肉質軟嫩，最適合清蒸食用，沾點醬油下肚最夠味

(中時新聞網)