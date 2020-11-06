颱風沉降氣流 新竹氣象站打破11月高溫紀錄 13:382020/11/06 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹氣象站今天測到34.3度、打破83年以來11月的新高溫紀錄。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天桃園、新竹、苗栗一帶受到閃電颱風外圍環流沉降作用影響，新竹氣象站今天測到34.3度、打破83年以來11月的新高溫紀錄。 而據氣象局最新的閃電颱風總雨量預測，從今天早上0時至明天24時為止，以屏東縣山區、恆春半島、台東縣為主，達300毫米至450毫米之間。 (中時 ) #新竹 #今天 #颱風 #毫米 #閃電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 閃電颱風影響有限 高鐵6日正常營運 11:522020/11/06 財經 閃電颱風暴風圈接近 台灣南部、東部防強風豪雨 10:342020/11/06 生活 閃電颱風暴風圈接近 南部、東部防強風豪雨 11:392020/11/06 生活 業績成長動能強 19檔10月營收月增逾3成 11:212020/11/06 財經 竹縣秋遊星夜季 帶動6億觀光產值 04:102020/11/06 地方新聞 神灣抓舉金牌 李偉華朝奧運圓夢 04:102020/11/06 兩岸新聞 閃電觸陸「強風驟雨」 專家示警：台南以南午後別外出 12:322020/11/06 生活 《金融》輕颱閃電來襲 金管會促保險業加強服務 12:152020/11/06 財經 颱風陸警！恆春半島、花東地區雨勢越晚越明顯 12:022020/11/06 生活 新北市高校鐵三角聯賽 今二重疏洪道登場 10:512020/11/06 寶島 生活熱門新聞 中壢車站「24歲少女」坐路邊乞討至少1年 身分曝光 - 生活 閃電颱風陸警新增台南！最快午間觸陸 全台8鄉鎮今停班課 - 生活 閃電已觸陸 午後風雨快速增強 2地區先遭雨彈暴襲 - 生活 好市多開賣「北海道牛乳」 網曝神用途：超級香 - 生活 閃電觸陸「強風驟雨」 專家示警：台南以南午後別外出 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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