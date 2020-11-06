今天桃園、新竹、苗栗一帶受到閃電颱風外圍環流沉降作用影響，新竹氣象站今天測到34.3度、打破83年以來11月的新高溫紀錄。

而據氣象局最新的閃電颱風總雨量預測，從今天早上0時至明天24時為止，以屏東縣山區、恆春半島、台東縣為主，達300毫米至450毫米之間。

(中時 )