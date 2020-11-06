2020年11月6日 — 戰遊網（Wargaming.net）旗下線上海洋戰略遊戲《戰艦世界》的家用主機版《戰艦世界：傳奇》今天正式發表2.8版本更新，新增了一系列日本驅除艦，一名全新日籍指揮官Yasen Butai以及「東京快捷」(Tokyo Express) 活動。另外，針對月底即將登場的黑色星期五，2.8版本更新也搶先預告部分活動內容。最重要的是，隨著下一世代家用主機近期陸續露面，《戰艦世界：傳奇》也將於月底開放讓持有Xbox Series X/S主機的玩家下載，PlayStation 5主機一旦正式釋出後，玩家也將能於最新一代的PlayStation下載及暢玩《戰艦世界：傳奇》！

2.8版本更新中，日本驅逐艦科技樹將以IV階的戰艦作為分界點，IV階以下的為一組，IV階以上的為一組，並一口氣新增了Minekaze、Hatsuharu、Shiratsuyu與Akizuki等驅除艦。相較於先前推出的驅除艦大多數主打魚雷，這些新戰艦專注於主砲火力，而且火力會隨著階級而所增強。2.8版本更新一登場後，玩家能立即開始研究這條全新的日本驅除艦科技樹，以及解鎖新推出的日本驅逐艦。

兩個全新活動也將於2.8版本更新中推出，其中「Yasen Butai 指揮官活動」將率先登場，接下來的四週，玩家可以藉由完成100關卡里程碑跟參與活動來解鎖日本VII階大型巡洋艦Azuma。「東京快捷」(Tokyo Express) 活動將緊接著登場，活動將為期兩週，玩家只要完成40關卡里程碑，就有機會獲得日本指揮官Raizō Tanaka與一系列道具。

針對月底即將登場的黑色星期五 (Black Friday)，2.8版本更新也搶先預告部分活動內容，將釋出由4艘全新戰艦所組成的黑色艦隊，成員包括Mutsu B、Indianapolis B、Atago B及Blyskawica B。這將是Blyskawica一年多以來首次露面，Blyskawica搭配的獨特指揮官JerzyŚwirski也將一併登場。這些獨家戰艦屆時將於商店內限時販售，玩家也可以藉由收集黑色星期五貨櫃來獲得Atago B。

2.8版本更新介紹影片

(科技)