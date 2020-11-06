柯P遠親市府任高官？柯媽何瑞英急撇清喊「才沒這麼不要臉」。（吳康瑋攝）

台北市長柯文哲日前坦承有一名許姓社會局女機要，為他的遠房親戚，另外，有傳言指出，該機要是經由柯媽何瑞英引薦，才得以進入市府任職，對此，何瑞英與丈夫柯爸於6日上午受邀出席萬華艋舺服飾購物嘉年華時受訪指出，許姓機要確實是遠親，也是杜聰明的外曾孫，但否認有經手牽線，並回擊，自己的孫子找工作都看報，才沒那麼不要臉去靠關係，這些說法一定是討厭她的人在做梗。

柯文哲5日於議會被民進黨籍北市議員許淑華爆料許姓機要都叫他「阿北」，柯則坦承為遠親，並聲稱「機要」哪需要專業，不過就是打雜的，連何瑞英也幫腔回應，「叫許淑華嫁個好老公就好了，不要講那些，很氣欸。」對此，許在臉書回應，希望柯在任內能選賢舉能，千萬不要內舉又不避親，其餘的言論自己不會跟柯媽媽計較。

針對柯文哲及橘子（許姓機要的暱稱）的關係，何瑞英說，柯第一次參選時，住在台北的橘子才剛畢業，而自己遠住在新竹，兩地相隔也不認識，她只知道橘子家生得少，並且當時橘子去柯陣營當跟班，去了足足5、6年也都沒薪水可領，換作是別人早就跑走了，更何況橘子就是遠親，她表姐的女兒嫁出去那邊的孫子，是杜聰明的外曾孫。她自己也是柯競選連任時才認識她，自己根本沒有牽線。

何瑞英表示，這種傳言應該是討厭自己的人傳出去的，那些討厭她的人，都一直說她干政，所以自己現在也都不去市府了，怕那些吃飽太閒的人再說自己干涉，此外對於柯5日在議會火力全開，何也忍不住的回，「罵才有錢，你不知道？」並替柯抱屈指出，她的孩子沒先駡人，卻老是被人家駡，做這麼認真的市長還被駡，真的很委屈。

(中時 )