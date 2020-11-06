擁有博士學歷的張姓男子報案遭竊，派出所員警到場偵辦，張男認為警方不積極，屢次用輕蔑語氣說「一線四怎麼不去考警官？」、「為什麼不升巡佐？績效不夠嘛」、「你們這些素質越來越差」，法官依妨害公務侮辱公署罪判張男拘役40天，得易科罰金。

張男於今年3月29日在嘉義市某協會，報案失竊物品，八掌派出所吳姓巡佐偕孫姓員警到場處理，要求張男指明失竊物品，初判認為是民眾糾紛非竊案，但張男堅持是竊案，警方受理，也請鑑識人員到場採證。

吳員指述，因當時是交接班時間，備勤員警也在場，但張男質疑警方為求下班，未積極處理竊案，持續以輕蔑語氣說「喔，好，一線四怎麼不去考警官？」，又對孫說「為什麼不升巡佐？績效不夠嘛」，還說「我感覺你們這些素質越來越差」。

張男委託辯護人辯稱，是出於善意對員警執勤所作的合理公評。

但法官認為，張男說話的內容涉及官階、職等及學術層面，而非就偵辦案件內容陳述意見，是對員警的職位、身分等情緒性人身攻擊，並非善意發表言論，涉及公然侮辱。

法官認為，張男有博士學位，又曾教授警察人員，甚至有警務相關經歷，員警數度提醒他注意言詞，但他仍以激怒他人的口吻要員警去提告。

原本簡易法庭判決張男拘役40日，如易科罰金以1000元折算1日，張男不服，上訴，嘉義地院駁回上訴，維持原判，不得再上訴。

(中時 )