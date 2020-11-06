畫中滷蛋、滷肉堆疊在飯粒上，令人看了垂涎三尺。（基隆市二信高中提供／陳彩玲基隆傳真）

二信高中廣設科以超寫實手法繪畫，贏得評審青睞，11件作品得獎。（基隆市二信高中提供／陳彩玲基隆傳真）

「COPIC AWARD」國際插畫競賽公布獲獎名單，總計4321件作品參賽，二信高中廣設科在百大青年獎作品中囊括11件，其中李翊平「一碗滷肉飯」作品備受關注，是使用麥克筆一筆一筆刻畫出，畫中滷蛋、滷肉堆疊在飯粒上，令人看了垂涎三尺。

李翊平表示，會選擇滷內飯做為題材是自己從小生長在基隆廟口附近，滷肉飯是成長記憶中的一部分，這次透過麥克筆點綴家鄉美食，在國際競賽中獲獎非常開心，不僅讓世界看見台灣、看見基隆，也對自己從小生長在基隆感到驕傲。

今年二信高中廣設科的得獎作品多數以超寫實手法繪畫，贏得評審青睞，11件作品得獎，包含一碗代表基隆美食的滷肉飯、廟宇石獅子的廟口意象、八家將的生活互動等作品，呈現出濃濃台灣味。

「COPIC AWARD」是世界插畫競賽，連接來自世界各地插畫家，參賽對象不分年齡、國籍及流派，今年進入第三年收到4321件作品，最後評選出特等獎1位、第二名2位、下一代青年大獎1位、評審獎6位、工藝獎1位、百大青年100位，競爭相當激烈，是一項受到藝術界重視的新銳國際插畫競賽。

(中時 )