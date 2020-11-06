路跑盛事2020雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松明天開跑，因輕度颱風「閃電」逼近颱風，主辦單位不敢掉以輕心，今天密集巡視賽道狀況，目前看來應該不會影響賽事，將增派工作人員在10處易落石路段定點監控，務必確保賽道暢通，保障選手安全。

包括前總統馬英九在內，將有1萬3500名跑者參與，因疫情關係，今年不開放國外跑者報名，有全馬、半馬、逍遙馬12公里、快樂馬5公里4個組別，當天上午6時45分起依序起跑。

迎接太魯閣萬人馬拉松，周邊舞台、廁所及選手休息區等帳篷昨天都已陸續進駐，附近旅館民宿更是一房難求，主辦單位預估，今天花蓮火車站、市區就會湧入大批人潮。

不過，因輕度颱風「閃電」逼近颱風，花蓮今日雖無明顯雨勢，但主辦單位仍不敢掉以輕心，花蓮縣馬拉松路跑協會理事長張志強表示，保持與氣象單位聯繫，目前看來颱風應該不會影響賽事，會以縣府公告為主，若縣府宣布停班課，才會延期。

太魯閣馬拉松已進入第21年，因壯麗峽谷，年年吸引萬人參賽，但過去因遇有大雨地震，曾要求跑友進入落石危險區前，配戴安全帽路跑情況，因此今年也不敢大意，張志強說，賽道以台8線中橫公路沿長春祠、燕子口、九曲洞等路段向上，跑到天祥段再折返，將與太魯閣工務段合作，在10處易落石的路段，派10組人員定點監看，如果有落石或其他狀況，即刻引導選手避開。

警方也提醒，明天上午5時起到下午2時，賽場周邊的台8線太魯閣大橋南端至天祥路段、台9線太魯閣大橋南下車道及太魯閣大橋北端至舊台9線錦文橋，將實施交通管制，請用路人注意；當天在新城（太魯閣）火車站有免費的接駁公車，上午4時至6時10分在新城火車站發車，回程在錦文橋北側搭車，上午9時起至下午3時，坐滿發車。

(中時 )