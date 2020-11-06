台中市府結合伸興工業所成立的「伸出愛興志工隊」創意發想，改造2018花博志工背心，並無償提供20檯縫紉機及縫紉技術指導。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市社會局響應12月5日國際志工日，號召志工團體改造2018花博志工背心，化身為圍裙、束口袋，手套罩、環保購物袋等，各項作品創意無限，志工們雖沒有華麗打扮，以樸實自然呼應環保潮流，市府後續會將這些成品媒合給有需要的社福單位，用不同形式展現志工精神，參與志工背心改造計畫，創下5萬1396志願服務時數，3500件花博志工背心賦予新生命，循環利用，經濟又環保。

社會局長彭懷真出席在台灣大道市政大樓所舉辦的「國際志工日，志工齊步走」成果展時表示，國際志工日一系列精彩活動包括花博志工背心改造、企業志工服務、志工表揚等，號召志工一同參與，透過志願服務，將熱忱及幸福傳遞至城市每個角落，實現「台中志工 幸福傳遞中」口號。

3500件花博志工背心被成功賦予新生命。（盧金足攝）

2018花博志工背心，化身為圍裙、束口袋，手套罩、環保購物袋等。（盧金足攝）

彭懷真說，台中市目前約12萬名志工，社會局鼓勵企業與民間單位共同關心社會重大議題，發揮整體影響力，其中，財團法人拓凱教育基金會長年與市府合作，成為市府與企業的重要橋梁，志工服務內容多元豐富，包括社區關懷據點服務等等。

市府結合伸興工業所成立的「伸出愛興志工隊」創意發想，改造2018花博志工背心，並無償提供20檯縫紉機及縫紉技術指導，另外邀請17個志願服務團隊，共同參與志工背心改造計畫，創下5萬1396志願服務時數，3500件花博志工背心被成功賦予新生命。

今年國際志工活動邀請20個企業志工團隊，包括拓凱實業小太陽志工社、金統立工業、建智聯合會計師事務所、悍草訓練、安永聯合會計師事務所、巨宇翔股份有限公司、宏全國際、華碩文教基金會等機構，希望越來越多市民、企業能以一己之力回饋社會。

(中時 )