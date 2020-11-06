美大選迄今僅見零星示威 大致仍屬平和 13:412020/11/06 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統大選戰情激烈，儘管現任總統川普與民主黨候選人拜登的支持者，自周二選舉日以來就相繼在數州的選舉中心進行零星的小規模示威，但大致上仍屬平和，尚未出現選前外界擔憂暴動或衝突局面。 拜登與川普支持者周四在費城遊行，各自高舉自家標言，目前該州選務人員仍在計算郵寄選票，票數較高者可拿下賓州關鍵的20張選舉人票。 許多城市雖有示威活動，但大多和平進行而且規模不大，紐約市、丹佛等地警方表示，一些抗議者因阻礙交通等原因遭逮捕。 (工商 ) #平和 #拜登 #仍屬 #示威 #零星 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美總統大選雖懸而未決 但投資人已重回「全買」模式 14:122020/11/06 財經 拜登可望入主白宮 退將爆台灣要做好戰備工作 00:012020/11/06 政治 川普喊驗票恐改變大選結果 學者爆真相 03:072020/11/06 政治 拜登領先 太陽能股漲聲響起 04:102020/11/06 證券．權證 拜登如勝出 對台短空長多 04:102020/11/06 財經焦點 若拜登當選 學者：兩岸軍備競賽稍歇 11:262020/11/06 政治 聯美制中的路該轉彎了 04:102020/11/06 時論廣場 美國大選不斷更新》川普只以0.3％在賓州領先拜登 停止計票要求被駁回 08:162020/11/06 國際 拜登政治老手 美中關係有望趨緩 04:102020/11/06 政治要聞 川普拜登粉絲各自聚集 費城計票中心外示威 10:122020/11/06 國際 國際熱門新聞 美國大選不斷更新》拜登川普決戰結果可望明揭曉 賓州超重要 - 美大選 印度前進南海攻陸不備？專家警告3年後本土遭殃 - 國際 謊言連篇！川普講話到一半 3美媒立刻切了直播 - 國際 川普告人不成反被告 將白宮當選舉「戰情室」遭控違法 - 國際 盛傳普丁患帕金森氏症 女友力勸退休 明年1月下台 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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