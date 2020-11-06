美國總統大選戰情激烈，儘管現任總統川普與民主黨候選人拜登的支持者，自周二選舉日以來就相繼在數州的選舉中心進行零星的小規模示威，但大致上仍屬平和，尚未出現選前外界擔憂暴動或衝突局面。

拜登與川普支持者周四在費城遊行，各自高舉自家標言，目前該州選務人員仍在計算郵寄選票，票數較高者可拿下賓州關鍵的20張選舉人票。

許多城市雖有示威活動，但大多和平進行而且規模不大，紐約市、丹佛等地警方表示，一些抗議者因阻礙交通等原因遭逮捕。

(工商 )