52歲周姓男子等人在臉書貼文宣稱收購高價勞力士錶，與被害人私下約至銀行外交易，卻以真鈔夾假鈔詐騙，警方查出6人受害，財損467萬元。警方逮捕周男等12人送辦。

台北市警察局刑警大隊偵七隊長高玉松今天在記者會上表示，接獲情資，指有詐騙集團在臉書（Facebook）貼文宣稱，可兌換外幣及收購高價勞力士錶（Rolex），經查周姓男子等人涉案。

警方查出，52歲周姓男子擔任詐騙集團主嫌，從去年9月開始，先在臉書貼文宣稱收購勞力士錶，再與被害人約定私下買賣，為取信被害人，宣稱可至銀行提款後立即交易。

警方表示，周姓男子等人前往銀行後，先刻意進入臨櫃與行員交談，事後與被害人交易時，會拿出封裝好且蓋假銀行章的一捆鈔票，實際是假鈔夾帶真鈔，被害人當下未清點，事後才知受騙。周姓男子等人涉嫌把騙來的部分勞力士錶再上網兜售。

警方初步統計，共6名被害人受騙，以周姓男子首詐騙集團得手約新台幣467萬元、共8支高價勞力士錶，持續清查是否有其他民眾受害。

警方發現，周姓男子也透過通訊軟體宣稱經營地下匯兌，再以假存款憑證等文件詐騙被害人。

北市刑大掌握線索後，日前至周姓男子等人在雙北市住處逮人，逮捕周男等12人，起獲筆電、偽造匯款單等物。警訊後依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌把人移送台北地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1091106

(中央社)