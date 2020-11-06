【現場直播】今天再增4例確診 中央疫情指揮中心召開臨時記者會。（中時新聞網）

案574班機座位圖。(指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增4例境外移入COVID-19病例(案571至574)，分別自印尼及墨西哥入境。

指揮中心表示，案571、572及573均為印尼籍女性，年齡介於20多歲至40多歲，今(2020)年10月22日搭乘同一班機來台工作，入境迄今均無症狀，11月4日檢疫期滿前進行採檢，皆檢出陽性於今日確診，目前住院隔離中。由於3名個案來臺迄今均無症狀，且居家檢疫期間未與他人接觸，因此無須匡列接觸者。

指揮中心指出，案574為本國籍20多歲女性，今年2月至墨西哥工作，曾於當地接觸確診個案，10月30日陸續出現流鼻水、鼻塞、頭暈症狀，11月4日返臺入境時主動告知症狀及接觸史，在機場進行採檢，於集中檢疫所等待結果期間出現嗅味覺異常情形，後續因確診收治住院隔離。目前已掌握個案同班機接觸者共31人，其中16人為前後二排座位旅客，列居家隔離，15人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計103,389例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含101,843例排除)，其中573例確診，分別為481例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡，523人解除隔離，43人住院隔離中。

(中時新聞網)