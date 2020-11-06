大陸CBA本季還沒嘗過贏球滋味的天津，6日面對本季7勝1敗、排名高居第3的吉林，靠著托多羅維奇貢獻28分、11籃板、7助攻、2抄截與2火鍋的全能數據，台籍小將林庭謙也摘11分、1助攻與1火鍋，天津爆冷以99比91拿下本季第1勝。

天津也好不容易中止開幕8連敗的窘境，更讓福建成為大陸CBA本季到現在還沒贏過的唯一球隊(0勝8敗)，天津跟吉林打完上半場，就取得59比42，不過上半場三分火力全開的林庭謙，竟在下半場幾乎沒有上場，也讓吉林趁機追上。

林庭謙替補打了本季最少的13分鐘，投6中4，含三分球投5中3，進攻表現搶眼，可惜本季他在天津上場時間太不固定，更在先發與替補角色當中不斷輪換，想要調整狀態難度很高，只希望隨著天津開胡，天津總教練劉鐵可以更重用他。

至於6日上午提前開打的另1戰，上演台灣後衛對決戲碼，儘管青島97比94險勝廣州，效力青島的「台灣隆多」林韋翰只打12分鐘，沒有得分，只有5助攻，效力廣州的陳盈駿，則是先發打了29分鐘，貢獻15分、5籃板及4助攻。

(中時 )