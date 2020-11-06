宜蘭漁民6日捕獲一條將近5公尺長的地震魚，超大體積十分罕 見。（讀者提供／胡健森宜蘭傳真）

宜蘭縣漁民今（6）日清晨在定置魚網範圍內作業時，意外捕撈到一條俗稱「地震魚」的黃帶魚，這條地震魚魚體相當龐大罕見，吸引不少民眾圍觀，而今天凌晨台灣東南部海域才發生芮氏規模5.4的地震，宜蘭漁民隨即捕獲這條地震魚，也引發民眾議論。

今天清晨6點左右，宜蘭南澳漁民透過定置魚網捕撈到一條大魚，仔細一看，原來是俗稱地震魚黃帶魚，經過測量，這條地震魚長度將近5公尺，重量更有40多公斤，打破過去宜蘭漁民的捕獲紀錄。

有經營海鮮餐廳的業者聽到消息後，立即前往瞭解，並立即以每公斤45元的價格將這條地震魚買下；餐廳業者陳國濱說，這條魚在上岸時還是活的，但因為是屬於深海魚類，一旦捕撈上岸就活不久，南方澳的漁民也說，過去從來沒有抓過這麼大的地震魚。

陳國濱表示，漁民架設定置漁網後都固定會在前一天傍晚收取一次漁貨，因此這條超大地震魚應該是在昨天深夜之後游入了定置漁網中，雖然過去漁民也不時會捕撈到地震魚，但大約都是1公尺多的大小，超過3公尺的就很罕見，這一次一口氣將近有5公尺，相當驚人。

陳國濱還說，買回餐廳後，將會以清蒸方式處理，依照過去經驗，宜蘭東北角海域捕撈的地震魚肉質會較為軟嫩、鮮甜，比台東、花蓮所捕撈到的地震魚口感好很多。

(中時 )