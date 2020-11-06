邁入第5年的新力旺企業女子壘球聯賽，今年的女力巔峰對決將由年度戰績第一，但沒有季冠軍在手的新世紀黃蜂，出戰下半季冠軍福添福嘉南鷹。例行賽雙方8次對戰平分秋色，各取4勝，其中黃蜂致勝關鍵就是當家王牌投手，洋投卡爾森（Kaisey Carson）。她在例行賽7次對決中6場先發1場後援，拿下4勝2敗、自責分率3.72的成績。

值得注意的是，卡爾森在10月10日和嘉南鷹爭奪下半季冠軍的決戰中，只差1人次就能封后，卻被嘉南鷹隊「核彈頭」楊依婷轟出再見3分炮，不僅錯過登頂機會，也讓卡爾森吞下對戰第2敗。

對於這場敗仗卡爾森表示，原本還耿耿於懷，但經過挑戰賽5場激戰後，身心都已調整到最佳狀態。重點是事情過了就過了，不用再浪費時間想這些；一旦進入總冠軍賽一切重新開始，絕對會讓福添福嘉南鷹好看，定會全力幫助黃蜂2連霸。

福添福嘉南鷹隊尋求隊史第3冠。（資料照／中華壘協提供、廖德修台北傳真）

至於下半季驚險封王的福添福嘉南鷹，首輪挑戰賽輪空，經過休養生息後全隊士氣高昂。儘管兩張王牌邱安汝和杜雅婷例行賽對戰黃蜂不算出色，邱安汝6場出賽有4場先發，戰績1勝2敗、自責分率4.28。杜雅婷8場都出賽，雖拿下2勝1敗，自責分率卻高達6.09，可見黃蜂打線完全不懼兩人。

不過好消息是邱安汝、杜雅婷在例行賽最後一戰，對黃蜂分別繳出4局0責失、3局0責失的好投，可見狀況已回穩。

打線方面，嘉南鷹和黃蜂各有所長，嘉南鷹在「全壘打王」李思詩帶領下，將與最強游擊手林鳳珍及最佳指定打擊呂雪梅展開大對決。另外兩隊的開路先鋒，嘉南鷹超級核彈頭楊依婷和黃蜂的上壘機器潘竹瑜，則要比拚誰是最強第1棒。

此外，嘉南鷹老將「定海神針」江慧娟下半季重回戰場，能不能扮演好李思詩後面的最佳保母，提供火力支援，也將是嘉南鷹挑戰隊史第3冠的關鍵人物。

(中時 )