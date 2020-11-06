台中市副市長黃國榮認同要積極建置發揮功能。（盧金足攝）

智慧公廁有變聰明？台中市議員江肇國實地走訪西屯成都公園智慧公廁示範地，感應式洗手乳、感應式衛生紙空空如也，未見消耗品即時性補足，質疑市府只會建置，不見後續維護的積極與成效評估，智慧公廁並不智慧。副市長黃國榮黃國榮認同要積極建置發揮功能，建設局長陳大田強調要加強後端管理。

台中市議會6日進行都發建設水利業務質詢，民進黨市議員江肇國、賴佳微、李天生、張家銨關切172座公園公廁的改善工程，市長盧秀燕去年開始實施「美樂地計畫」，將公園廁所改造成為陽光公廁，包含通風採光，具有掛鉤、平台、求救鈴，以及增設民眾通報QRcode等。

建設局長陳大田強調要加強後端管理。（盧金足攝）

江肇國實際勘查數個公園公廁發現，許多陽光公廁設施不足，連「智慧公廁」示範地成都公園啟用三個月，感應式洗手乳與衛生紙用光皆沒補，只在一旁放置一罐按壓式洗手乳與一捲衛生紙，懷疑是智慧公廁感應出問題抑或通報後缺乏人力，呼籲市府除了建置外，應更加關心後續機器維護與人力資源分配。

此外，通報系統從舊版的掃描後出現Google表單，改進為官方調查系統，並且可自動定位所在公園。

江肇國走訪東區東峰公園，並且通報女廁入口磁磚爆裂，經過數天仍未得到後續回覆，懷疑通報系統的運作機制，若只是建置智慧公廁與通報系統，而不維護也不確實處理民眾反應，只會讓市民失望。

建設局表示，西屯區成都公園公廁使用多年，建設局將該公園納入「台中美樂地計畫」陽光公廁改善，導入智慧公廁系統，今年7月啟用後，目前試辦階段，以智慧感測儀器搭配現行清潔頻率，紀錄相關數據資料，作為維護管理參考。

對議員關切公廁廁紙、洗手乳等耗材供應情況，建設局表示，廁間丟棄紙捲為民眾使用後放置，智慧系統運轉正常，清潔廠商也每日巡檢、定期補充衛生紙，市府將加強巡檢、適時清理；另洗手乳機先前接獲通報故障，已通知廠商進行修復，預計今日就可修復完成，修繕期間將設置擠壓式洗手乳供民眾使用。

(中時 )