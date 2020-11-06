警方在周嫌據點查獲大批詐欺用的工具。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

52歲周姓男子與竹聯幫地堂創堂大老有叔侄關係，2019年在網路大肆收購「黑水鬼」等名錶，再以真鈔混假鈔方式交錢給賣家，陸續詐得467餘萬元，北市警方循線追查，日前將周及11名同夥循線逮捕。

北市刑大日前接獲多位民眾報案，指稱透過網路販售勞力士名錶，對方卻使用假鈔交易，經查至少有8隻「黑水鬼」遭詐，且周騙到手錶後，竟又拿到網路上販售，但買家匯款後，他也立刻封鎖失聯，連環詐騙兩次，警方分析犯罪手法，研判是同一集團所為。

此外，該集團也在網上打出「地下匯兌」廣告，指稱可用更低的匯率，將錢存至包括大陸、菲律賓及印尼等地區，有被害人日前交給周嫌220萬台幣，折算應有300多萬披索要匯入菲國，不料給錢之後周即失聯落跑，氣得向警方報案。

北市刑大循線追查，鎖定周嫌涉有重嫌，經查周更是竹聯幫地堂創堂大哥的侄子，不排除他以此在外招搖、吸收小弟，日前兵分多路前往北市大同區及新北市新莊區，將周及11名手下循線逮捕，另查扣手機、偽造匯款單等證物，全案依詐欺、組織犯罪、洗錢防制法送辦。

北市警方表示，2015年至2019年間，北市全般刑案、暴力、竊盜犯罪案件持續減少，破獲率則是六都第一，重大暴力犯罪全數偵破。住宅竊案也從2015年的703件，下降至2019年440件。

警方指出說，根據全球數據庫（NUMBEO）公布的「城市安全指數」（Safety Index），台北市2019年安全度排名全球第5名，2020年更進步至全球第3名，北市治安維持平穩。

混假鈔買名錶 竹聯堂主侄兒詐近500萬

(中時 )