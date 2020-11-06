中共中央政治局常委、國務院副總理韓正今早（6日）與赴京的香港特首林鄭月娥及多名香港官員會面，稱中央政府堅定支持林鄭月娥，堅定支持特區政府依法施政。

韓正在會見中提出北京對港政策的「三個凡是」：凡是有利於保持香港長期繁榮穩定，凡是有利於增進香港百姓民生福祉，凡是有利於促進香港能夠更好地融入國家發展大局，融入大灣區發展大局的事，大陸中央政府都會全力支持，中央各個部門也會全力支持。

韓正說，今年以來在中央的堅強領導下，林鄭月娥帶領特區政府克服各種困難迎難而上，如疫情防控、紓解民困、恢復經濟、落實《港區國安法》、維護香港社會的穩定大局等積極作為，做出了顯著的成效，稱中央政府對此充分肯定。

韓正也提到中共第十九屆五中全會提出了「十四五」規劃和2035年遠景目標，冀香港更好地去把握好國家發展大局，在過程中充分發揮香港自身優勢，找到更好的定位，把香港發展得更好。

大陸全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，國務院常務副秘書長丁學東，國務院港澳事務辦公室副主任張曉明，香港中聯辦主任駱惠寧參加會見。

(旺報 )