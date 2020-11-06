蘋果將於近日發表首款搭載自家研發晶片的NB，市場預期將帶動換機潮，散熱模組廠—雙鴻(3324)及散熱元件廠—安力-KY(5223)受惠於NB需求強勁，第4季營運不看淡，雙鴻預估，第4季不會比第3季差，安力-KY第4季營收雖然估較第3季下滑，但可望優於第2季，今天兩家公司股價連袂走高。

蘋果預計於下周舉辦之秋季新品發表會，市場預期可能發表首款搭載蘋果自家研發晶片的新世代MacBook，隨著蘋果新款MacBook上市，可望成為供應商第4季營運及明年上半年營運成長動能。

受惠於NB、VGA等產品需求暢旺及伺服器等出貨維持水準，雙鴻第3季合併營收33.61億元，創下單季歷史新高，營業淨利為4.77億元，季增4.38%，亦是單季新高，不過受到匯兌損失約6000萬元影響，稅後盈餘為3.35億元，季減4.56%，單季每股盈餘為3.88元；累計前3季合併營收為85.91億元，營業淨利為11.1億元，稅後盈餘為8.29億元，每股盈餘為9.66元。

雙鴻表示，由於NB及VGA客戶需求依舊強勁，其他產品也持穩，預估本季營運可望與第3季差不多，全年業績可望超越去年。

安力-KY第3季稅後盈餘為8500萬元，較去年同期增加約37%，單季每股盈餘為1.99元，累計前3季稅後盈餘為2.01億元，年成長83%，已超越2019年全年獲利，每股盈餘為4.65元。

受到十一長假影響，安力-KY自結10月合併營收為1.95億元，月減11.76%，累計1到10月合併營收為16.29億元，較去年同期成長36%。

安力-KY今年前10月美系電腦大廠訂單金額約7.23億元，較去年同期增加約1.28億元，預計新品發表後可能陸續出現換機潮，有助於安力-KY未來營收及獲利。

(時報資訊)