新竹市公道5路1棟科技園區大樓，6日上午8時許一輛轎車突然在地下室起火燃燒，瞬間啟動警報及消防設備，因現場濃煙密布，該棟大樓及共用地下室的其他棟大樓緊急疏散人員，500多人衝出建物占滿周圍人行道。

新竹市消防局當天上午8時許獲報1棟科技園區大樓地下室有車輛起火燃燒，消防分隊趕往現場，並迅速將火勢撲滅。消防隊人員指出，該輛起火轎車因為在地下2層至3層之間，距離其他車輛較遠，無延燒危險，後續因濃煙密布需要排除，直到近中午才將處理完畢返隊。

「動員多台排煙機。」消防人員指出，一般排煙設備會對準門口吹散濃煙，但地下室車道開口很大，需出動非常多台排煙機處理。同時因警報及消防設備同時啟動，擔心人員安全，該棟科技大樓及鄰近大樓室內工作人員全數撤出，逐一點名，消防人員也仔細搜查確定無人受困。

由於撤出人員超過500人，大樓外從車道一直延伸到附近便利商店、飯店前人行道都擠滿了人。所幸濃煙集中在地下室內，外觀看起來並無異狀，撤出人員也未有恐慌。目前消防局正採集現場跡證，對起火車輛做火災原因調查。

(中時 )