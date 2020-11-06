台北市長柯文哲6日赴議會接受市政總質詢，國民黨議員游淑慧問柯，蔡英文總統該不該去做國內社會和解的事，不論是藍綠、世代或兩岸和解，柯回說，連前總統陳水扁特赦都不肯了，還講到藍營？他強調，正確講法不叫特赦，該把這歷史問題解決掉。
游淑慧今在市政總質詢指柯文哲曾說蔡總統當選後會清算，柯每次提到蔡總統就是不屑，稱蔡被身邊的人綁架，是被誰綁架？
柯文哲打趣回說，蔡總統大概也沒時間清算他，每個人執政風格不一樣，給大家決定但常就是沒有決定，蔡總統沒有連任包袱，該做的就勇敢要去做。
游淑慧追問是否認為蔡總統該做國內社會和解的事，不論是藍綠、世代或兩岸和解，柯回說，連阿扁特赦蔡總統都不肯了，還講到你們藍營，游問阿扁特赦是和解一部分？柯表示，正確講法不叫特赦，把這歷史問題解決掉。至於怎麼解決，柯認為，三七分帳把話講清楚，不能呼攏過去沒有結束。
(中時 )
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