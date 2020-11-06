為提升國產農糧產品安全及維護農業生產環境，提供消費者選購安全、安心農產品的指標，農委會農糧署自去年起擴大推動產銷履歷驗證，截至今年10月底，通過農糧產銷履歷驗證面積達30,450公頃，生產單位數達2,234戶、生產人數有13,746人、估計產量約35萬公噸、年產值約108億元。與去年底驗證面積20,039公頃比較大幅成長52％，與擴大推動前107年底比較成長幅度更達91％。

農糧署胡忠一署長表示，去年吉園圃標章退場後，農產品產銷供應鏈的食安把關不僅不中斷、不打折，更朝向全面進階方向發展。農糧署投注更多資源擴大推動產銷履歷驗證，輔導措施包含降低農友參與產銷履歷驗證負擔、優化農友申辦產銷履歷驗證作業程序、建構消費者對產銷履歷農產品安全信心，強化其代表國產農產品之印象及活絡產銷履歷農產品產銷通路等多面向，鼓勵農民朝更進階之安全管控升級努力。

產銷履歷農產品生產過程需遵循台灣良好農業規範（TGAP）之規定，強調產品安全、環境永續、產銷資訊透明、公開且可溯源，生產者須透過層層風險管控及檢核，通過驗證方能使用產銷履歷標章。

為鼓勵農友提升安全生產模式，農糧署對於申請驗證通過之農糧作物產銷履歷給予多元輔導與補助，包含補助產銷履歷驗證費用及農糧產品檢驗費用，依實際支付數額補助2/3；電腦及條碼機補助1/2及補助資訊服務專員臨時工資，另依通過驗證土地面積，給予產銷履歷環境補助每年每公頃1.5萬元。另外，農糧署也提供想加入農糧作物產銷履歷之農產經營業者2次免費輔導員現場輔導；銷售端方面的配套措施，於重要批發市場設立專區，讓產銷履歷蔬果可優先拍賣，且內外包裝均張貼產銷履歷標籤之特級品與優級品，再補助生產與包裝資材費每公斤2.5元，僅外包裝張貼產銷履歷標籤者，每公斤補助0.5元。

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