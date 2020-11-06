農委會推動香蕉收入保險，已公告販售，自即日起至110年3月31日止，受理110年度香蕉收入保險投保及保險費補助申請。試辦區域延續首年高雄市、屏東縣、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣、台東縣等共計38個基層農會所轄51個鄉鎮、市、區。

農糧署表示，推動香蕉收入保險係為避免農民看天吃飯，不論天災或市場因素導致區域收入減損，都能獲得一定的保障，穩定農民收入。試辦地區內種植香蕉的農民，可依不同區域選擇每公頃20萬元至60萬元不等之收入保障額度，於保險期間（110年1月1日至110年12月31日）若因價跌或量損導致區域收入低於投保之保障額度，其差額可由保險理賠來填補，穩定農民收入。

農糧署指出，首年保單有限制香蕉種植高度須達110公分且未抽穗，因部分田區無法投保，投保香蕉放寬為田間植株存活率達九成即可，香蕉種植田區用地要符合土地管制規定，投保面積應在0.1公頃以上，蕉農可填具要保書並檢附身分證、土地合法使用文件、存摺影本等，向投保香蕉田區所在地之基層農會投保，簽訂保險契約及繳納自行負擔之保險費，即可獲得保障。另受理農會會到田區審核，有未善盡種植經營管理、間作、混作等非專業栽培，將無法納保。

農糧署指出，各地區保險費依收入保障程度有不同設計，為鼓勵投保，農委會將補助一半保費，上限金額為每公頃3萬元。各縣市政府亦有加碼補助，可減輕農民負擔。另為提高續保意願，首年已投保本保險未獲理賠或理賠金額低於自繳保險費者，本次續保可獲得30％之保險費折抵，例如投保戶某甲109年度自繳保險費1萬元，如未獲得理賠，倘其繼續投保110年度保險，將可獲得3,000元之保險費折抵，即（10,000-0）*30％=3,000。另外，若遇天然災害，只要符合救助相關規定者，仍可同時申請天然災害救助金。農糧署籲請農民於110年3月31日前踴躍投保，期能藉由保險機制，以降低災害損失及維持穩定收益，並分散經營風險。

(工商 )