宇峻奧汀預計於今年11月發行的《sin 七大罪～魔王崇拜～》，確定參與11/7於花博爭艷館舉辦的PF33，現場將會打造出『大罪風格』舞台，並且有Coser龜子、Hachi∞小芭、Ryu-琉、貍貓えま- Ema、咖啡 Cosplay、雨童Rain、鶇扮演七位『大罪魔王』，邀請玩家成為大罪們的信徒。現場並會舉辦關卡活動，可以免費獲得限量sin七大罪周邊商品，現場還有機會參加碼活動吃限量熱騰騰的惡魔雞排喔！

sin 七大罪～魔王崇拜～ PF參展確定

◎PF33限定關卡1

現場玩家只要完成《sin 七大罪～魔王崇拜～》事前登錄頁的簡單流程（按讚粉絲團+參加事前登錄登記），就可以獲得精緻限量的大罪魔王V.S美德天使提袋一個。(圖/宇峻奧汀提供)

現場玩家只要完成《sin 七大罪～魔王崇拜～》事前登錄頁的簡單流程（按讚粉絲團+參加事前登錄登記），就可以獲得精緻限量的大罪魔王V.S美德天使提袋一個。

◎PF33限定關卡2

與攤位現場的《sin 七大罪～魔王崇拜～》看板或與其合影後，公開上傳至FB或IG再@Tag3位朋友，就可參加100%中獎的輪盤轉轉樂活動，有機會獲得各種《sin 七大罪～魔王崇拜～》限量專屬的周邊商品或是絕對不虧拿到賺到的限量超值虛寶喔！

※《sin 七大罪～魔王崇拜～》虛寶卡需要在遊戲上市後遊戲內使用。

PF33限定關卡2。(圖/宇峻奧汀提供)

◎PF33限定關卡3（關卡2加碼）

想在現場吃熱騰騰的惡魔雞排嗎？只要完成關卡2並達成指定條件，再加碼送你吃惡魔雞排！

雞排加碼活動將從上午11點開始每小時更新任務到下午3點為止，當天在現場每小時都會更新達成吃雞排的限時任務條件，想知道怎麼領取限量惡魔雞排就記得時刻關注《sin 七大罪～魔王崇拜～》的現場攤位活動避免錯失良機！

想在現場吃熱騰騰的惡魔雞排嗎？只要完成關卡2並達成指定條件，再加碼送你吃惡魔雞排！(圖/宇峻奧汀提供)

◎七位Coser飾演『大罪魔王』參展

現場將有龜子、Hachi∞小芭、Ryu-琉、貍貓えま- Ema、咖啡 Cosplay、雨童Rain、鶇等共七位Coser飾演「傲慢」路西法、「憤怒」撒旦、「憂鬱」亞斯塔祿、「貪婪」瑪門、「嫉妒」利維坦、「怠惰」貝爾芬格、「暴食」別西卜。現場將會是尺度全開，請想拍照留影的玩家一定要把握這神聖的時刻。

◎《sin 七大罪》動畫瘋上映中

第五集：憂鬱的歌姬（憂鬱なる歌姫）

『憂鬱魔王』亞斯塔祿在地上世界的角落謹慎生活。對於僅在作為網絡偶像唱歌的瞬間綻放光輝的她，路西法要以視頻的播放數決勝負。然後在互相競爭的時候，通過唱歌路西法和亞斯塔祿逐漸加深了內心交流。貝利亞爾為了打倒路西法，策劃讓亞斯塔祿正式出道並一舉增加信徒。正如計劃那樣亞斯塔祿變得很受歡迎，但是在演唱會的觀眾前，雙腳卻發軟了。

第六集：怠惰online（怠惰オンライン）

尋找『怠惰魔王』貝爾芬格的住所的路西法一行人，被貝爾芬格遊玩的Online Game世界所吸引。於是在遊戲內路西法變成魔王、真莉亞變成勇者後開始了冒險之旅。在貝爾芬格的支援下真莉亞轉眼間成長起來，作為驍勇善戰的勇者而馳名，但那也是走向自相殘殺的陷阱。但是，以魔王之首為目標的路西法，超出了貝爾芬格的設想。

目前《sin 七大罪～魔王崇拜～》事前登錄火熱進行中唷！

(科技)