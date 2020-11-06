民進黨北市議員簡舒培在質詢指控民眾黨文宣部主任柯昱安，搜查北市府媒體事務組員的手機及電腦，遭柯昱安控告誹謗，台北地檢署偵查後，認定簡舒培質詢內容經過查證，且與市政有關，6日依罪證不足，將簡不起訴處分。

簡舒培是在今年5月21日台北市議會質詢時指控，民眾黨文宣部主任柯昱安有搜查北市府媒體事務組員的手機及電腦的行為。並指柯昱安身為民眾黨員，在市府來來去去，還可叫媒事組員交出手機與電腦，根本沒人要尊重北市府祕書處祕書長薛春明。

柯昱安當時對天發誓，完全沒搜查過市府任何人手機電腦，要求簡道歉遭拒後，控告簡涉嫌誹謗。

北檢偵查認為，簡舒培在5月21及22日的發言內容，事前都有查證，而且質詢內容與會議、市政有密切關連，就算言談過程中提到柯昱安，簡的本意應是基於議員的身分與職權促請北市府相關部會首長嚴守行政中立，並調查是否存有外界流傳的不去情事，並非刻意針對柯昱安，所以認定罪證不足，不起訴簡舒培。

(中時 )