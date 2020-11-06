台大醫院5日晚間接獲含有不明粉末的郵件包裹，院方人員擔心防疫期間，粉末藏有病菌，立刻通知衛生單位以及警方到場，警方立即派員封鎖現場，同時委由專業單位疾管署化驗，釐清粉末成分，警方將調查是否涉及恐嚇罪責。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，昨晚深夜檢體送到疾管署昆陽實驗室，有艷8種病原體，都是陰性，以抗原檢測快篩方式來採檢。今天凌晨再送到預防醫學研究所加驗16種病原體，結果也都是陰性。其中有多項重疊，也就是說共採檢17種病原體都是陰性。

莊人祥表示，若有不明粉末，就會懷疑可能是生化恐攻，為了排除，跟粉末可能相關的病原體，因此要檢驗排除，是標準流程。

莊人祥解釋，因為先前美國曾經炭疽攻擊事件，透過信封將粉末送到某些人的家裡等類似這樣的事件，因此我國也有相關規定檢驗的項目，這次採驗共包含炭區桿菌、肉毒桿菌毒素、金黃色葡萄球菌、鼠疫桿菌、天花病毒等。

莊人祥表示，目前疾管署在全台六個區管中心旗下都有「生恐應變隊」，每區約有10人，平常也要負責疫調工作。自美國發生生恐後，小隊每年都要執行生物恐怖演練，包含穿著防護衣，專車接送檢體，全程防護，這次可說是第一次遇到，隊員其實都已經駕輕就熟。

台大醫院發言人王亭貴表示，包裹是昨晚檢驗醫學部收到，昨晚收發室收到的國外信件，因包裹上寫得不清楚，又是英文，收發室以為是檢驗醫學部的包果就直接送去，因為打開第一層不知道是什麼不敢動，過去從來沒收過不明物體，因為不知道怎麼處理，院方也怕是爆裂物或是生物攻擊，只好報警。

王亭貴強調，醫院並非沒有防備，報警後，也立刻讓兩名碰到包裹的院方人員立刻住進隔離病房，進出者也都要穿著裝備，幾乎視為是「新冠肺炎患者」，只要檢驗結果沒有問題，就可以解除隔離。

(中時 )