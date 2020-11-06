同光國小校長張傳源向台北教大附設實小同學介紹學校環境。（謝明俊攝）

台北教大附設實小同學與同光國小學生相見歡。（謝明俊攝）

名陶笛家阿志帶領台北教大附設實小陶笛班學生到後龍同光國小作音樂交流。（謝明俊攝）

同光國小學生數位樂團表演。（謝明俊攝）

台北教大附設實小表演陶笛。（謝明俊攝）

位處後龍溪出海口畔的後龍鎮同光國小，是個迷你小學，全校有40位學生，在校長張傳源的積極推動下，學校安排陶笛、薩克斯風、數位樂團等音樂課供學生選擇學習，6日，台北教育大學附設實小陶笛班在知名陶笛家阿志率領下，來到同光國小作音樂交流，城鄉學生相見歡，互相交換不同的生活經驗。

同光國小附近的公司寮漁港，是清朝時代對大陸交通貿易的重要吞吐港，因此周邊商家林立，人口聚集，成立已有102年的同光國小，最盛時全校共有近600名學生，但隨著港口貿易沒落，龍港地區人口快速外流，至今同光國小全校僅有33名學生，再加上新成立的幼兒園7名學生，共40名學生。

同光國小因過去學生眾多，所以校區相當大，校舍建築多，位處海線鐵路、後龍溪畔的小山丘上，環境相當優美宜人。

過去校方全力推動學生學習陶笛，是苗栗縣首個以陶笛為推擴重點的學校，近年來，繼任校長張傳源將音樂觸角擴大，成立薩克斯風、口琴、數位樂團等音樂班，讓學生有更多的學習選擇，迷你小學的經費困難，那麼多的音樂師資都需要經費，張傳源四處奔走募集校友、在地成功企業家等資助，讓學生享有不遜於都市小學的音樂學習環境。

台北國立教育大學附設實小，是個標準的都市小學，有1千多名學生，與同光國小相比，規模相當懸殊，2所小學學生有機會交流，撞擊出許多火花。6日上午，國教附小陶笛班30名學生，在校長祝勤捷的帶隊上，搭乘遊覽車抵達同光國小，先由同光國小校長張傳源帶領參觀校園，接著在階梯教室展開音樂交流，雙方分別表演數位樂團、陶笛、薩克斯風及口琴等節目，讓都市小學生們實地了解鄉村學校的優美。

台北教育大學附設實小陶笛班赴苗栗縣後龍鎮同光國小音樂交流

(中時 )