位處後龍溪出海口畔的後龍鎮同光國小，是個迷你小學，全校有40位學生，在校長張傳源的積極推動下，學校安排陶笛、薩克斯風、數位樂團等音樂課供學生選擇學習，6日，台北教育大學附設實小陶笛班在知名陶笛家阿志率領下，來到同光國小作音樂交流，城鄉學生相見歡，互相交換不同的生活經驗。
同光國小附近的公司寮漁港，是清朝時代對大陸交通貿易的重要吞吐港，因此周邊商家林立，人口聚集，成立已有102年的同光國小，最盛時全校共有近600名學生，但隨著港口貿易沒落，龍港地區人口快速外流，至今同光國小全校僅有33名學生，再加上新成立的幼兒園7名學生，共40名學生。
同光國小因過去學生眾多，所以校區相當大，校舍建築多，位處海線鐵路、後龍溪畔的小山丘上，環境相當優美宜人。
過去校方全力推動學生學習陶笛，是苗栗縣首個以陶笛為推擴重點的學校，近年來，繼任校長張傳源將音樂觸角擴大，成立薩克斯風、口琴、數位樂團等音樂班，讓學生有更多的學習選擇，迷你小學的經費困難，那麼多的音樂師資都需要經費，張傳源四處奔走募集校友、在地成功企業家等資助，讓學生享有不遜於都市小學的音樂學習環境。
台北國立教育大學附設實小，是個標準的都市小學，有1千多名學生，與同光國小相比，規模相當懸殊，2所小學學生有機會交流，撞擊出許多火花。6日上午，國教附小陶笛班30名學生，在校長祝勤捷的帶隊上，搭乘遊覽車抵達同光國小，先由同光國小校長張傳源帶領參觀校園，接著在階梯教室展開音樂交流，雙方分別表演數位樂團、陶笛、薩克斯風及口琴等節目，讓都市小學生們實地了解鄉村學校的優美。
(中時 )
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