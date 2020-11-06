台灣大哥大今年「雙11購物節」好康一波波，旗下數位內容商品myBook、MyMusic及myVideo接力再祭優惠。近期在日本票房大破百億日圓的動畫《鬼滅之刃》劇場版，在台同樣引爆觀影熱潮，呼應影迷敲碗，myBook重磅推出《鬼滅之刃》漫畫套書買一送一，11月7日到11日在momo的「myBook電子書專館」購買全套紙本書，加碼再送電子書，供動漫影迷收藏，獨家限量售完為止； myVideo在momo「myVideo專館」限量推出《鬼滅之刃》季卡組合包「豪華月租季卡+禰豆子及炭治郎限量兩用抱枕」限時特價999元；MyMusic則推出年度方案破天荒限時5折音樂無限暢聽。

myBook除了《鬼滅之刃》套書買一送一，從11月7日起連續五天在momo的「myBook電子書專館」購買電子書，滿111元直接現折50元、滿222元現折100元，以此類推，回饋折扣金額無上限。同時，「myBook電子書專館」11月11日、12日兩天，指定好書只要11元，輕鬆數位閱讀。myBook雜誌樂讀包、互動學外語、好書隨我讀、親子小學堂，四種超熱賣的「訂閱服務」，年訂閱其中任意兩種服務，原價3,576元，11月7日到11月12日期間優惠再加碼只要1,111元！

myVideo加碼推出《鬼滅之刃》全系列26集動漫影集租借優惠。（台灣大哥大提供／黃慧雯台北傳真）

myVideo搶搭momo雙11熱潮，除了《鬼滅之刃》限量季卡組合包外，更加碼推出《鬼滅之刃》全系列26集動漫影集租借優惠價168元，並祭出年度唯一一檔365天豪華月租超值年卡，只要888元，無限追豪華月租萬部影劇。另外，myVideo官網也推限時優惠，從11月9日到11月22日，指定影片1元起，輕鬆看片無負擔，收看吉卜力動畫還可參加周邊商品抽獎，有機會獲得《神隱少女》「無臉男大口吃存錢筒」、《龍貓》灰塵精靈收納環保袋、《龍貓》柔軟絨毛玩偶、黑貓吉吉懶洋洋磁鐵玩偶；買「侏儸紀電影系列」珍藏版有機會抽到市價7,000元的巨型LEGO樂高-侏儸紀世界。

MyMusic在雙11也與momo合作，首度推出原價1,788元的365天無限暢聽方案，促銷價只需888元，並享MyMusic黑鑽VIP會員權益；值得一提的是，MyMusic於十月份推出全新會員計畫，針對付費會員導入「黑鑽VIP」及「金星會員」兩大分級機制，其中最高等級的「黑鑽VIP」可享熱門演唱會獨家購票權、海外演唱會直播觀賞權，站內相關抽獎機會更享雙倍中獎機率好康。目前會員中心已推出各式用音樂串起生活的異業優惠和演唱會活動，如：A-Lin【Passenger旅‧課】高雄巨蛋演唱會搶先購票、熱門電商平台提供的限量雙11購物金、湛盧咖啡官網加碼百元購物金等，11月更有莫斯科古典芭蕾舞團巡演《天鵝湖》門票限量抽、天下雜誌免費數位全閱讀等活動，用音樂串起會員的精彩生活。而在智慧家庭方面則推出購買MyMusic 365天無限暢聽方案+Google Nest Audio智慧音箱，可享69折優惠，促銷價只要3,390元，即可實現智慧家庭新體驗。另外，MyMusic官網則推出「11月聽音樂好Chill」活動方案，從11月1日到11月30日用信用卡購買月租方案，買1個月送2個月只要149元。

(科技)