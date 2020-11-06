下周國際新聞事件

11/09　周一 日本11月短觀調查

業績報告：BP、麥當勞

11/10　周二 美國10月消費者通膨預期

法國第三季失業率

美國NFIB商業樂觀指數

美國9月JOLTs職缺報告

業績報告：愛迪達、洛克威爾自動化

11/11　周三 南韓10月失業率

日本10月工具機訂單

美國MBA抵押貸款申請

業績報告：三星SDS、賽特瑞恩

11/12　周四 API原油庫存報告

日本9月機械訂單

英國第三季GDP初值

歐元區9月工業生產

美國10月(核心)通膨

美國(初次)請領失業救濟申請

業績報告：應材、思科、迪士尼、德國電信、日產、樂金、SK、西門子

11/13　周五 EIA原油庫存/庫欣原油/餾分油/精煉油報告

歐元區第三季GDP初值

歐元區第三季失業率初值

美國10月(核心)生產者物價指數

美國11月密西根通膨預期

(時報資訊)

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