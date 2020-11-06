下周國際新聞事件
11/09 周一 日本11月短觀調查
業績報告：BP、麥當勞
11/10 周二 美國10月消費者通膨預期
法國第三季失業率
美國NFIB商業樂觀指數
美國9月JOLTs職缺報告
業績報告：愛迪達、洛克威爾自動化
11/11 周三 南韓10月失業率
日本10月工具機訂單
美國MBA抵押貸款申請
業績報告：三星SDS、賽特瑞恩
11/12 周四 API原油庫存報告
日本9月機械訂單
英國第三季GDP初值
歐元區9月工業生產
美國10月(核心)通膨
美國(初次)請領失業救濟申請
業績報告：應材、思科、迪士尼、德國電信、日產、樂金、SK、西門子
11/13 周五 EIA原油庫存/庫欣原油/餾分油/精煉油報告
歐元區第三季GDP初值
歐元區第三季失業率初值
美國10月(核心)生產者物價指數
美國11月密西根通膨預期
(時報資訊)
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