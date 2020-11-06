自虧「一生監督你一人」國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介在昨(11/5)播出的《旗開得勝》中，帶來他的代表「秘雕」，透露最喜歡秘雕的原因是他專情又偉大，可以犧牲自己成就最愛的人，自認和秘雕一樣是純情男子，他也提到仍會和韓國瑜碰面，未來隨時會將他的訊息帶給觀眾。
謝龍介昨在主持人張啟楷面前介紹他喜愛的角色「秘雕」，分享秘雕本來是很帥的美男子，但因為帶兵作戰碰到地雷，才被炸得面目全非，但他對愛情很偉大，因為他本來有未婚妻叫「大節女」，長的很美，可秘雕自己後來自認配不上大節女了，於是決定放棄最愛的人，四處流浪。
然而大節女對秘雕也十分深情，覺得秘雕雖然變成「五不全」，但為了她好竟然願意放手，因此更加深大節女「非秘雕不嫁」的心態，讓謝龍介很感動，自覺跟自己個性很像，又因某次質詢賴清德進口核能汙染食品走紅，使秘雕更變成謝龍介的象徵。
在快問快答中，被問世界末日想跟誰在一起？謝龍介打趣說當然不是太太，是賴清德，到最後一刻都要眼睛盯著他，「這個戲才能繼續演下去」。至於未來的規劃，謝龍介不排除爭取更高的位子，「時機未到，不是不報」。
(中時新聞網)
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