苗栗縣楊姓父子2日晚間通報，在西湖鄉三湖村發現1隻虛弱的母石虎，經縣府委託服務團隊將石虎送往獸醫院救治，石虎3日嘔吐後，瞳孔大小恢復正常，農業處自然生態保育科6日指出，母石虎已野放，此件為苗縣首起石虎中毒案例，石虎嘔吐物將送交農委會特生中心進行毒物檢測。

楊姓父子2日在西湖鄉三湖村1處溪谷發現不能站立的石虎，立即通報縣府救援，保育科指出，該母石虎獲救時精神狀況不佳，且後腿不能移動，全身痙攣，有口鼻分泌物，瞳孔縮小成針尖狀，肛門也有脱糞，研判為有機磷中毒，立即送至獸醫院施打解毒劑及輸液保溫。

保育科表示，石虎3日上午精神狀況漸佳，並且把胃中內容物吐出，可見些許雞骨頭與雞爪，瞳孔大小也恢復正常，4日釋回野外環境。不過發現石虎的地點，當地傳聞有蓄意毒殺流浪犬的行為，保育科因此不排除石虎是間接中毒，呼籲鄉親若發現毒殺動物行為，應立即通報。

農業處表示，縣府自辦理林務局補助「友善石虎生態服務給付」及「國土綠網計畫」後，與縣民及保育團體合作，已成功幫助近20隻的石虎脫困，並協助重返野外，近來民眾通報或主動協助的案例增多，可見降低石虎死亡率的成效，且有越來越好的趨勢。

(中時 )