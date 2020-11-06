櫃買中心6日表示，天凱科技（6784）已在6日送件申請申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。

根據櫃買中心資料顯示，天凱科技成立於2006年3月間，董事長兼總經理為劉明湘，主要產品是天線、穿戴式裝置以及其他，送件時資本額為1億7,661萬元。天凱科技2019年營收2億3,218萬元，稅前盈餘1,058萬元，稅後盈餘880萬元，每股盈餘0.5元。

(工商 )