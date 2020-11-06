天凱科技6日申請登錄興櫃股票 14:202020/11/06 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心6日表示，天凱科技（6784）已在6日送件申請申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。 根據櫃買中心資料顯示，天凱科技成立於2006年3月間，董事長兼總經理為劉明湘，主要產品是天線、穿戴式裝置以及其他，送件時資本額為1億7,661萬元。天凱科技2019年營收2億3,218萬元，稅前盈餘1,058萬元，稅後盈餘880萬元，每股盈餘0.5元。 (工商 ) #天凱 #申請 #登錄興櫃 #櫃買中心 #科技 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國票金前三季獲利 創15年新高 04:102020/11/06 金融．稅務 圓點登興櫃 躍居生技新股王 04:102020/11/06 證券．權證 《科技》至10月底台灣申請上櫃家數 生醫占4成 11:412020/11/06 財經 首批可持續發展債券6日上櫃掛牌 16:392020/11/06 財經 「櫃買市場業績發表會」11／10起陸續登場 11:212020/11/06 財經 5G題材夯 富邦科技ETF搶手 04:102020/11/06 產業特刊 6日十月營收發布 已有35檔創新高 16:202020/11/06 財經 代理疫苗疑炒股 藍促徹查東洋 04:102020/11/06 政治要聞 綠銀科技G-Switch 掀搶購熱潮 04:102020/11/06 投資理財 興櫃股王 穎崴通過上市審議 04:102020/11/06 證券．權證 財經熱門新聞 搶老美肥單 台積電死敵將供應陸企5奈米晶片 - 財經 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 比特幣暴漲原因找到了 市場消失近7萬枚流向曝光 - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 拜登入主白宮終結科技惡戰？ 華為噩夢醒靠2關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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