美國總統大選開票近尾聲，目前看起來，若無意外，民主黨候選人拜登入主白宮或大勢底定，但白宮可能的新主人並非全面執政，至少國會的參議院仍由共和黨掌控，因此對一些市場敏感的政策如對大企業加稅，可能沒那麼容易過關，係本周以來美股持續帶領包括台股在內的全球股市走多主因。

周五台股開高趨堅，盤中最高點一度觸及12999.16點，與萬三大關的差距未及一點，但量能未跟上來，因此，盤勢由高檔下殺取量，在法人、大股東等市場大咖打帶跑，測試低檔支撐韌性下，似發覺等在低檔的買氣仍相對活絡，係尾盤再度拉台權王台積電向萬三進軍遠因。

集中交易市場加權股價指數迄終場上漲54.73點，報12973.53點，單日漲幅0.42%，成交1829.53億元。而在台積電連日擺尾挹注下，使本周周線拉出長紅線，與上周五的收盤指數比較，係大漲427.19點。此外，部分小型股、轉機股與低價股的軋空氣勢漸行漸盛，使台股波段行情持續審慎樂觀。

重量級集團股方面，短線表現弱勢者，包括中華電、股王大立光、友達、群創、華航、聯電、台化、台塑化、台泥、亞泥、和碩與國巨。

站在多方者除台積電外，還包括國泰金、鴻海、富邦金、日月光投控、兆豐金、中信金、南亞科、廣達、仁寶、南亞、統一、台玻、長榮、台達電、台灣大、聯發科、第一金、元大金及玉山金等。

櫃買市場方面，短線鋼鐵、營建兩類股指數拉回，但生技、電機、化學、紡纖、電子、航運與觀光等族群力挺多方，使盤勢開高之後即欲小不易，終場指數上漲0.35%，報165.81點，成交631.27億元。

亞股方面，受制美國現任總統川普尋求連任的選舉人票，明顯低於民主黨候選人拜登，而川普在北美時間5日公開表態不認輸，將走法律途徑討公道下，使市場追價意願暫呈停看聽局面。

包括大陸深滬兩市、香港、新加坡、越南與泰國等市場，目前暫報拉回整理；而日本、澳洲、南韓、馬來西亞、印尼及印度等股市雖暫報紅光滿面，但市場追高激情，與周四比較已明顯縮手滿多，顯示美大選後續發展仍需密切追蹤。

美股盤後電子盤方面，目前道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，因川普變數風險也暫報拉回，跌幅暫介於0.62%至1.21%之間，顯示投資人短線操作，也暫趨保守。

業內人士指出，台股近日在反應美國總統大選，或由拜登可能脫穎而出下，於高檔且戰且走。由於市場多預期，無論白宮是否換新主人，未來的美台關係仍將緊密結合，加上上市、櫃企業對Q4與明年上半年景氣復甦，仍相對看俏，使盤勢波段回基本面，一步一腳印持穩走高仍可期。

但新台幣兌美元升值趨勢不變，仍需持續觀察央行阻升的態度竟為何。若果匯率變數暫擺一邊，則包括5G、太陽能（再生能源、風電）、AI物聯網、電動車、機器人、高速運算、遠端視訊及數位貨幣等相關概念股，值持續追蹤。

(工商 )