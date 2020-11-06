都發局長黃文彬說，社宅第一階段以4年5000戶為目標，至今已完工891戶、興建中3467戶、規畫設計中650戶，興辦量已達5008戶，第一階段目標達成。（盧金足攝）

台中市府規畫4年蓋5008戶社會住宅，會不會跳票？成為藍綠議員6日質詢焦點。都發局長黃文彬表示，社宅第一階段以4年5000戶為目標，至今已完工891戶、興建中3467戶、規畫設計中650戶，興辦量達5008戶，第一階段目標達成。

民進黨市議員陳淑華、謝明源、邱素貞與蕭隆澤6日在質詢時指出，前市長林佳龍4年任內，已推動規畫5000多戶社會住宅，盧市府信誓旦旦要在2022年以前完成5008戶社會住宅，但其中有1640戶必須延宕到2023年後才能完工，市府5008戶社會住宅政策，恐難如期完成。

陳淑華舉都發局提出的報告表示，盧秀燕任期內完成5008戶社會住宅，現在不到半年，其中豐原安康段二期、東區東勢子段、太平永億段、西屯惠來厝段、太平育賢段三期、大里光正段二期等六個基地完工日期必須要到2023年以後才能完工，無法在2022年前完工。

陳淑華表示，市府信誓旦旦要在2022年以前完成5008戶社會住宅，其中有1640戶必須延宕到2023年以後才能完工，市府5008戶社會住宅確定無法如期完成。

台中市民居住問題越來越困難，其中房價飆漲最嚴重的西屯區，以目前進度看起來恐怕連半戶社會住宅也無法完成，解決年輕人住宅問題攏是假。市府玩數字遊戲，欺騙社會大眾、欺騙議會，市府如果不能強化執行力，社會住宅政策恐將跳票。

市議員邱素貞強調，林佳龍四年任內，積極推動規畫5000多戶社會住宅，除豐原安康段、大里光正段、梧棲三民段等，未來還包括北屯東山段、東區東勢子段、北屯太原段、惠來厝段等，很可惜還未能看到盧市府增加社宅戶數及提出完整的社宅政策。

台中市是全國第二大城，人口持續增加，為了吸引更多移入人口在台中安居樂業，市府應該善用土地落實居住正義，而不是為求追求美化財政數字任意變賣市有土地。

市議員謝明源說，台中市社會住宅，中央配額是要蓋1萬8000戶，台中市要蓋5000多戶，但到現在真正完成的才891戶，尤其北屯區28萬人口，居然沒有一棟興建好的社會住宅可住，希望盧秀燕要真正落實社會住宅興建，完成5008戶的政見

市議員蕭隆澤指出，社會住宅是公平正義，希望不要停工，避免社會觀感不佳，盧秀燕既然自稱「媽媽市長」，應更體諒年輕人，鼓勵返鄉服務，提供較好的居住環境。

都發局長黃文彬答詢表示，社會住宅是市府的重大政策，盧秀燕明確指示，任內會做到「尚未動工的基地要動工、未完工的基地要完工」；社宅第一階段以4年5000戶為目標，至今已完工891戶、興建中3467戶、規畫設計中650戶，興辦量已達5008戶，第一階段目標達成。

黃文彬說，目前第一階段數案工程積極推動中，因疫情及大宗物料缺工、市府也已依今年度共同性費用編列基準表調整單價，提高優良廠商投標意願，目前東區東勢子段、太平永億段與大里光正段2期皆已順利決標發包。

第二階段部分，市府已新增盤點西屯區國安段一期、烏日區新榮和段、東區練武段等基地，將可再增加約1000戶社會住宅單元，後續視各區需求，持續進行社宅用地評估及先期規劃作業，滾動檢討推升戶量。

黃文彬強調，市府針對不同所得的市民，除社會住宅外，也提供包租代管與租金補貼等多元居住協助，除購屋外，讓租屋成為民眾安心居住的選項之一，提升大台中居住品質。

(中時 )