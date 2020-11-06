主播麥玉潔。（圖／本報系資料照）

主播許甫（左）、張雅婷（右）。（圖／本報系資料照）

《中天新聞台》面臨換照問題，外界屢傳恐因執政黨介人而遭關台。有鑑於此，《中天新聞台》主播們特別在社群換上「反觀台 挺中天 支持言論自由到底」大頭貼，展現捍衛新聞自由決心。

《中天新聞台》當家主播，包括盧秀芳、麥玉潔、許甫、張雅婷、洪淑芬、簡至豪，今日特別在社群換上「反關台 挺中天 支持言論自由到底」大頭貼，在台灣新聞與言論自由恐受危害的重要時刻，展現捍衛的決心；盼政府在管制與新聞自由的權衡下，做出公平公正的歷史性抉擇。

針對《中天新聞台》換照問題，NCC（國家通訊傳播委員會）破天荒在上月26日舉行換照聽證會，但遭外界批整個過程形同公審大會、NCC立場不公，坐實政治力介入的質疑。

事實上許多政壇知名人士也對《中天新聞台》恐遭關台一事高度關注，並呼籲執政的民進黨勿當損害言論自由的歷史罪人。前總統馬英九表示，NCC顯然在程序上嚴重違法違憲，應徹底檢討，民進黨棄言論自由於不顧，就是鐵了心關《中天新聞台》，若用這種方式剝奪新聞台存在，棄言論自由於不顧，完全違反民主原則。

甚至連前總統陳水扁也曾表示：「台灣不能只有一種聲音。」台灣民意基金會董事長游盈隆更形容NCC聽證會：「比美麗島軍法大審還不如」，請執政黨重視關了《中天電視台》的嚴重後果。

主播洪淑芬。（圖／本報系資料照）

主播簡至豪。（圖／本報系資料照）

(中時新聞網)