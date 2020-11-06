高雄巨蛋旅展11／6登場，住宿下殺1.2折起。（柯宗緯攝）

高雄巨蛋旅展11／6登場，住宿下殺1.2折起。（柯宗緯攝）

高雄巨蛋旅展11／6登場，住宿下殺1.2折起。（柯宗緯攝）

國旅大爆發！「高雄巨蛋國際旅展」6日起一連四天在高雄巨蛋盛大展出。今年受到新冠肺炎疫情影響，全球旅遊市場景氣低靡，而國內疫情相對穩定，吸引眾多業者踴躍參展，人氣住宿最低下殺1.2折起，吸引消費者逛展搶好康。

這次展出規模254格攤位，近120家業者，其中「星級旅館／住宿券及餐券」展區相當有看頭，許多五星飯店業者聯合促銷，還有北部飯店首度南下參展，以及藝人指定的高雄在地飯店首次登場。

陣容包含「H2O水京棧、寒舍集團(台北喜來登、台北寒舍艾美、台北寒舍艾麗、礁溪寒沐)、台北君悅、台北大直英迪格、天閣集團、福華、華園、義大皇家、義大天悅、承億文旅集團...等飯店」。旅行社部份，人氣王可樂旅遊更推出旅展限定國內1至3日遊，只要399元起。不僅陣容堅強，優惠內容也精彩可期。

想省錢來趟高CP值的旅行，住宿費用為首要關鍵，逛旅展比價最划算。台北大直英迪格酒店高級客房1泊2食方案，含早餐及和牛套餐，吃住全包只要5,990元(約23折)。計畫家庭旅遊的民眾，不妨參考溪礁溪寒沐酒店家庭房，只要9,999元(約3折)，每日限量10組。

另外，部分業者鎖定不同客群做促銷，如台北大直英迪格酒店針對商務人士推出14天高級客房住宿券，現場購買立即省上萬元(約1.2折)；承億文旅則針對背包客或小資族，推出雙人房環島套票，5泊5食，原價26,800元，旅展價9,899元(約3折)。

此外，喜歡一票玩透透的民眾也有福，天閣酒店推出集團通用券-THE Tango 都會假期，提供多種房型可選擇，買5送1，下殺18,999元，加1元再贈1券，現場獨家加碼「指定客房平日可升等、假日不加價」等優惠。業者齊力拼促銷，各式優惠方案絕對能夠滿足大家需求。

為迎接年底的聚餐旺季，業者推出超值餐券優惠。H2O Hotel水京棧國際酒祭出平假日聯合餐券，烤鴨1鴨3吃或晚餐主餐2客，2選1只要1,699元／張。台北喜來登大飯店推出海陸雙拼雙人券3,999元(約56折)。寒舍艾麗酒店推出「美國PRIME頂級肋眼牛排」或「龍蝦海鮮拼盤」，不分平假日，旅展價999元／組，加價499元升等套餐。

此外，買套票也很划算，福華大飯店推出麗香苑輕西餐沙拉吧券／HOVII套餐】套票下殺399元／張。喜歡港式的民眾，推薦參考華園大飯店推出的獅寶煲4人分享餐券，買4送1，旅展價5,960元(73折起)。令人垂涎的料理與吸睛優惠，逛一趟旅展便能同時滿足錢包及味蕾。

實體旅展相較線上旅展獨家優惠更多，不同攤位更祭出趣味活動等民眾體驗。此外，主辦單位為刺激買氣，加碼祭出總價值50萬元旅遊購物金抽獎活動。更多好康請至官網查詢，南臺灣最大旅遊促銷盛會盡在「高雄巨蛋國際旅展」。

(中時 )