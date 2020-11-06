藍可兒懸案至今已經7年還是未解，2013年，藍可兒（Elisa Lam）案發前搭電梯的詭異過程為案件增添不少神秘色彩，但事實上，台灣也發生過類似事件，2008年彰化發生一起母女失蹤案，這對母女搭電梯到11樓後便下落不明，此案還被稱為「台版藍可兒」，法醫高大成也推斷當時母女倆的下場。

2008年，彰化一名媽媽帶著4歲女兒，走進一棟住商混合大樓，神色緊張地抵達11樓，然而她們沒有馬上離開電梯，反而慌張地脫掉外套才走出去，從此銷聲匿跡，據警方調查，母女倆走進了樓梯間前往頂樓，也確實在頂樓找到2人的遺落的鞋子，但就是不見母女倆人影。

警方找遍了周遭和整棟大樓，都沒有發現遺體或線索，過去10幾年，這名媽媽完全沒有和另外三個孩子聯絡過，健保卡也沒有使用紀錄，就這樣人間蒸發，警方一度懷疑母女倆在大樓內有認識的人，但由於當下沒有立刻每間都搜查，因此錯過了破案機會。

當時母女搭電梯的畫面令人毛骨悚然。(圖/中天新聞)

高大成在節目《新聞挖挖哇》提起此案，研判母女倆已經過世，且兇手很可能是大樓住戶，他指出能夠不著痕跡的讓2人憑空消失，只可能是分屍，無法分解的小碎肉和骨頭有可能沖進馬桶哩，而難處理的頭骨和手骨就要掩埋處理，推測的真相令人發毛。

(中時新聞網)