台中市梧棲浩天宮媽祖1日展開7天6夜的徒步進香，期間廟方人員及信徒拍到媽祖兩度開眼照片，直呼顯靈了！浩天宮興建委員會主委王經綻表示，浩天宮已有300多年歷史，是53庄的信仰中心，媽祖開眼代表祂很開心，也祈求保佑疫情早日消失。浩天宮將於7日回鑾安座，屆時現場將熱鬧非凡。

浩天宮潛水媽1日清晨起駕往北港會香，中途停駕大肚喬國皮革公司董事長住家時，神務組副組長陳宗澤拍到媽祖開眼，驚呼「神蹟再現」！他表示，因經常接觸神像，當時感覺很不一樣，就拿起手機拍照，竟發現媽祖開眼，現場信眾立即下跪許願。

無獨有偶，跟隨媽祖進香的信徒陳盈仁，3日在北港朝天宮外也拍到媽祖開眼照片。他說，自己有幫忙抬鑾轎，當時媽祖在等著進入朝天宮，於是他隨手拍了媽祖神像，隔一天再整理照片時，赫然發現媽祖又開眼了，他趕緊找來媽祖平時的照片進行比對，直呼太神奇了。

當時有民眾質疑開眼照片造假，王經綻指出，浩天宮已有300多年歷史，是53庄的信仰中心，信徒相當多，何必去造假，「信者恆信，不信者恆不信」，媽祖10月份也曾開眼顯靈，開眼代表祂很開心，也祈求保佑疫情早日消失。

王經綻表示，浩天宮潛水媽進香活動去年進行試走，包括敲定路線、沿途宮廟等安排事宜，今年正式展開徒步進香之旅，且天數加長為7天6夜，沿途共行經約45間宮廟，媽祖將於7日晚間回鑾安座，大甲鎮瀾宮駕前團隊預計在下午3時前往台灣大道民和路口接駕。

(中時 )