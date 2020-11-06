【現場直播】閃電颱風已觸陸 氣象局14:40記者會｜2020.11.6

氣象局針對3縣市發布豪大雨特報。(氣象局)

（15:13更新）臺東縣政府通報，太麻里鄉因受閃電颱風影響，依據中央氣象局預報資料，自今天下午4時起停止上班、停止上課。

受颱風及其外圍環流影響，今(6)日台東縣、恆春半島、屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，花蓮、屏東地區及綠島、蘭嶼有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

受閃電颱風影響，台東地區南迴線金峰鄉、大武鄉、達仁鄉，今（6日）下午風雨逐漸增強，依據中央氣象局預報資料，該3個鄉自今天下午15時起停止上班、停止上課。目前台東包括蘭嶼及綠島鄉，共有5個鄉停止上班、停止上課。

以下整理全台停班停課資訊：

澎湖縣6日正常上班上課

金門縣6日正常上班上課

連江縣6日正常上班上課

基隆市6日正常上班上課

台北市6日正常上班上課

桃園市6日正常上班上課

新北市6日正常上班上課

新竹市6日正常上班上課

新竹縣6日正常上班上課

苗栗縣6日正常上班上課

台中市6日正常上班上課

彰化縣6日正常上班上課

雲林縣6日正常上班上課

南投縣6日正常上班上課

宜蘭縣6日正常上班上課

花蓮縣6日正常上班上課

台東縣6日大武鄉、金峰鄉、達仁鄉下午03:00起停止上班、停止上課；太麻里鄉今天下午4點起停班停課。蘭嶼及綠島鄉今天整天停班停課。

嘉義市6日正常上班上課

嘉義縣6日正常上班上課

台南市6日正常上班上課

屏東縣6日恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉今天停止上班、停止上課。

高雄市6日正常上班上課

（實際停班停課狀況以各縣市府、行政院人事總處公布為主）

(中時新聞網)