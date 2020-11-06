（15:13更新）臺東縣政府通報，太麻里鄉因受閃電颱風影響，依據中央氣象局預報資料，自今天下午4時起停止上班、停止上課。
受颱風及其外圍環流影響，今(6)日台東縣、恆春半島、屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，花蓮、屏東地區及綠島、蘭嶼有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。
受閃電颱風影響，台東地區南迴線金峰鄉、大武鄉、達仁鄉，今（6日）下午風雨逐漸增強，依據中央氣象局預報資料，該3個鄉自今天下午15時起停止上班、停止上課。目前台東包括蘭嶼及綠島鄉，共有5個鄉停止上班、停止上課。
以下整理全台停班停課資訊：
澎湖縣6日正常上班上課
金門縣6日正常上班上課
連江縣6日正常上班上課
基隆市6日正常上班上課
台北市6日正常上班上課
桃園市6日正常上班上課
新北市6日正常上班上課
新竹市6日正常上班上課
新竹縣6日正常上班上課
苗栗縣6日正常上班上課
台中市6日正常上班上課
彰化縣6日正常上班上課
雲林縣6日正常上班上課
南投縣6日正常上班上課
宜蘭縣6日正常上班上課
花蓮縣6日正常上班上課
台東縣6日大武鄉、金峰鄉、達仁鄉下午03:00起停止上班、停止上課；太麻里鄉今天下午4點起停班停課。蘭嶼及綠島鄉今天整天停班停課。
嘉義市6日正常上班上課
嘉義縣6日正常上班上課
台南市6日正常上班上課
屏東縣6日恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉今天停止上班、停止上課。
高雄市6日正常上班上課
（實際停班停課狀況以各縣市府、行政院人事總處公布為主）
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。