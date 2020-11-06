武界高海拔雲霧繚繞，茶葉生長慢、茶菁厚實。（彰化分署提供資料照片／吳敏菁彰化傳真）

種茶達人栽植的軟枝烏龍茶法拍，被喝出口碑，竟遭詐騙集團仿冒，網路行銷。（彰化分署提供資料照片／吳敏菁彰化傳真）

南投林姓茶農2年前積欠稅款，拿出珍稀高山軟枝烏龍茶法拍，還清國家欠款，烏龍茶好品質被喝出口碑，讓這款烏龍茶爆紅，沒想到竟招來詐騙集團冒用的林姓種茶達人的招牌，網路行銷撞騙，法務部行政執行署彰化分署準備辦理聖誕節聯合法拍會，邀請林姓茶農在聯合法拍會澄清。

南投仁愛林姓茶農，因為不擅行銷，積欠房屋稅、牌照稅、勞健保費和交通違規罰鍰計20餘萬元竟無力繳納，2018年彰化執行分署聯同南投縣政府稅務局人員到林姓茶農茶廠，查封234斤位於武界的高山茶，每斤市價行情1800元，將於12月4日拍賣。

彰化執行分署當時要本依法要查封房屋和土地，但林姓茶農說，房屋曾遭他案查封了，老父和兩名幼子怎麼辦？央求央求提供所種植，青茶188斤、輕焙火茶46斤，共234斤高山茶供查封拍賣抵繳欠稅。

林姓茶農栽培軟枝烏龍茶位在南投縣仁愛鄉法治村武界山，海拔介於1400至1600公尺，茶園茶種為青心烏龍，又名軟枝烏龍，台灣老茶中以軟枝烏龍茶為最上品，但該茶樹已漸少了，屬早期品種，現今茶農大多改種改良樹種，軟枝烏龍成了罕見的珍品。

那次法拍之後，不少人喝過後回味難忘，林姓茶農的悲歌讓人唏噓，栽植好茶被推薦，不少人還擺訪他的茶園，發現武界高海拔雲霧繚繞，茶葉生長慢、茶菁厚實。林姓茶農更是全程手工製成，青茶採輕發、熟茶以輕焙火製成，沖泡後葉面色澤翠綠鮮活，茶湯色呈金黃澄澈，入口柔嫩芬芳，果真是罕見上等頂級好茶！

這次網路詐騙集團冒用的林姓種茶達人，彰化分署與臺灣彰化地方檢察署將辦理聖誕節聯合法拍會，當面邀請他來擺攤參加，期藉由本次的聖誕節聯合法拍會澄清。林姓茶農表示自己在南投縣武界種高山茶，從未在網路上行銷自己種的茶葉，不知道為何會被別人仿冒，覺得非常無奈。同時林姓茶葉達人，也應允聖誕節拍賣會當天會現身來擺攤贊助，展示他自己所種的「正港」武界上好茶葉，來共同打擊仿冒。

彰化分署表示這種冒用他人身分的銷售行為，明顯違反社會秩序維護法第66條第2款規定，也可能觸犯了刑法詐欺罪，彰化分署向主管機關告發。無獨有偶，更早之前也有網路不肖業主打著法務部行政執行署高雄分署106年皮衣拍賣名號銷售自己的皮衣產品。彰化分署呼籲，法務部行政執行署的法拍一定會在各分署官網上公布，也不會利用一頁式廣告進行宣傳，千萬不要上當。

(中時 )