年度電商大戰雙11購物節提前開跑，亞太電信數位門市今(6)日宣佈將「最後一次」祭出雙11經典4G資費「不綁約月租$11彈性飆網」方案，月付11元即享1GB不限速上網，加購流量再享優惠，每GB只要30元，無限上網月租費最高也只收299元，相當於 299元享不降速吃到飽，限量5萬門，錯過就不再。

亞太電信表示，「不綁約11元方案」自2017年推出至今累計超過10萬消費者申辦，2019年雙11數位門市成交量較平日成長達300%。針對年輕世代行動通訊市場，在業者紛紛投入雙11檔期之際，亞太電信數位門市祭出「不綁約11元方案」，結合彈性計價與上網吃到飽兩大優勢，提供給消費者優質的資費的選擇。

亞太電信數位門市雙11「不綁約月租$11彈性飆網」資費表。（亞太電信提供／黃慧雯台北傳真）

今年雙11活動日期共計有11月6日12:00-20:00「早鳥場」、11月11日11:00-20:00「雙11主場」2個場次。申辦11元方案採限量抽獎制，並加碼限時再抽iPhone 12 Pro 128BG等申辦好禮。凡新申辦/攜碼用戶於上述活動時間內在活動網站登記資料，數位門市將以電腦隨機抽獎方式發放11元方案的申辦序號，憑抽中序號進行申辦。

「早鳥場」申辦成功且在12月4日前完成門號開通者，即可參加抽獎，最大獎可抽價值9,900元的Apple Watch SE 44mm GPS版；「雙11主場」申辦成功且在12月25日前完成門號開通者，最大獎則可抽市場討論度最高的5G新機iPhone 12 Pro 128G(市價33,900)，歡迎民眾綁定亞太電信LINE官方帳號好友，掌握最新消息。

近年雙11成為台灣網購盛事，物流配送業務量也隨之增加，有鑒於現代網購族追求快速到貨、就近取貨的購物習性，亞太電信數位門市攜手萊爾富超商、全家便利商店及新光銀行「立碼驗」，從線上數位門市申辦、到線下超商進行身分認證、購卡、取卡、開通的業者，整個流程只要10 分鐘，挑戰全台最快開通速度。

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