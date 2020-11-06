台塑四寶公布10月營收表現，台塑、南亞、台化受惠市場回溫，營收均相較9月成長，其中又以台化成長8.7%幅度最大，台塑化則受到定檢停車歲修，煉油量減少，為四寶中10月營收唯一衰退廠。

台塑(1301)10月合併營收167.12億元，月成長5.5%、年成長0.8%，台塑表示，10月營收相較9月成長主要是大陸十一長假後因內需及加工外銷訂單暢旺，且美國受Laura颶風影響，部分石化產品產量減少，降低出口亞洲數量，帶動價格上漲，加上太陽能封裝膜需求持續增加，因此台塑10月PVC、EVA、AN及AE等產品價格比9月上漲，幅度介於9~13%，且因為9月寧波PVC廠及麥寮鹼廠安排歲修，10月正常生產，因此10月PVC及液鹼銷售量合計比9月增加6.2萬噸，影響營業額增加7億元。

南亞(1303)10月合併營收247.39億元，月成長3.82%、年成長2.23%，南亞表示，10月BPA、EG等化工產品，環氧樹脂、銅箔、電路板等電子材料產品，以及各種塑膠產品營收皆增加，且疫情對大陸經濟的影響逐漸消退，終端需求回溫，化工、塑膠、電子材料產品營收均有增加，南亞10月銷售量差增加3.5億元，銷售價差增加5.6億元，整體營運增溫，優於9月預期，單月營收已連續第5個月正成長，且為2019年6月以來的最高，回到了疫情爆發之前的水準。

台化(1326)10月合併營收225.25億元，月成長8.7%、年衰退6.2%，台化表示，10月營收成長主要是因SM、酚酮、PTA、PIA、紡纖產品下游需求提升，銷售增加6.3億元，PX則因產銷調節，增加銷售3.1億元，至於售價方面，台化10月除了芳香烴及PTA因同業產能投放，市場供應寬鬆，價格偏弱外，其餘ABS、PS、SM、酚酮因需求支撐且市場供應偏緊，影響行情上漲。

台塑化(6505)10月合併營收296.3億元，月減少2%、年衰退42.6%，台塑化表示，10月因第一套重油加氫脫硫廠於10月起停車定檢，原油平均煉製量22.6萬桶/日，比9月平均煉製量36.6萬桶/日減少14萬桶/日，產品總銷售量893萬桶，比9月1173.6萬桶減少280.6萬桶，售價上，10月杜拜原油均價比9月下跌0.8美元/桶，但因化學品與副產品售價分別比9月增加0.94與3.60美元/桶，致油品平均售價反比9月增加0.43美元/桶。烯烴產品上，儘管10月售量增加，只是市場供給吃緊，乙烯、丙烯及丁二烯平均售價分別比9月增加17美元/噸、11美元/噸及163美元/噸，但因10月增加銷售低價之副產汽油摻配料(9月未銷售)，致產品平均售價比9月減少15美元/噸。

(時報資訊)