受惠於在中國的汽車銷量從今年稍早的疫情衝擊中反彈，日本豐田汽車將其全年營利預測大幅調升逾1倍。

因全球爆發新冠肺炎疫情使汽車銷售受創，豐田第二財季（7～9月）營業利益年減24%，為5060億日圓，但財務長Kenta Kon表示，這些數據與第一財季（4～6月）相比已有長足進步。

根據豐田發布的公告，上半年度（4～9月）營收年減25.9%，為11.38兆日圓。營業利益年減62.8%，為5199.8億日圓。淨利年減45.3%，為6293.7億日圓。

這家日本最大汽車製造商現在看好全年度（截至2021年3月底）營業利益將達到1.3兆日圓（126億美元），遠高於先前公司預測的5000億日圓，並超出市場預期的1.25兆日圓，但仍前一年度大減45.8%。

此外，豐田預估全年營收為26兆日圓，較前一年度下滑12.9%。全年淨利為1.42兆日圓，減少30.3%。

豐田汽車預估，全球零售銷量全年將達到942萬輛，較之前的預測（910萬輛）提高3.5%，但仍不及前一年售出的1046萬輛。

儘管購車需求仍較去年疲弱，但已經有所回升，尤其在中國這個全球最大汽車市場。因中國市場擺脫疫情的復甦步伐超越其他國家，豐田與其他汽車公司莫不將復甦的希望寄託在拓展當地業務。

豐田9月在中國的銷量較8月成長12.8%，為連續第6個月實現月增長，儘管銷量仍較去年同期減少6.9%。

豐田的電動車與Lexus豪華車在中國的需求升溫，該公司駐中國高層9月時曾表示，電動車全球銷量將在2025年達到550萬輛，提前五年達成目標。

豐田周五在發布財報後表示，公司預期10～12月季度的汽車銷量將完全回到去年同期水準，而1～3月季度銷量可望較去年同期成長5%。不過，該公司也表示，新冠肺炎疫情仍是一大風險，增加了預測難度，所以將繼續檢視營運展望。

(時報資訊)