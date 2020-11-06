台股早盤受到美股大漲帶動，指數早盤開高，但面臨13000點，近關情怯，量能無法放大下，離整數關卡還是差了「1點」，終場以12973.53點作收，上漲54.73點，漲幅0.42％，成交金額1829.53億元。

分析師指出，美元指數近期又出現明顯回檔，亞幣近期再度轉強創近期新高，順勢帶領台幣盤中持續延續升值走勢，在台幣升值趨勢下，依照過往經驗對於台股的上漲勢偏向正向；近期在法人態度上偏向多方，投信11月初回補集中市場，外資在現貨近期買超，期貨多單未平倉也同步攀高，雖然政府基金近期在指數反彈之際出現減碼，但整體台股也在法人買超下，加上就資券來看，近期融資持續減肥，籌碼仍是對於多方有利，技術面上，KD、RSI指標目前持續偏向正向，因此，資金面、籌碼面偏向多方下，大盤仍舊有機會持續走強。

不過，即將進入財報發布尾聲，投資人須留意季報因為匯損所產生的變數對於個股衝擊，另外，就是留意美股總統大選後續的變數，過往經驗選後10天指數震盪機會大，是否會壓抑台股漲勢也勢近期需觀察重點。

櫃買市場收在165.81點，上漲0.58點，漲幅0.35％，成交金額631.27億元。

(時報資訊)