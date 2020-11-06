《電機股》東台第3季轉盈 每股盈餘0.09元 14:312020/11/06 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東台(4526)公布第3季財報，單季營收18.29億元，雖然季減15％，但受惠於人民幣匯率回升產生匯兌利益外，再加上政府紓困補助收入，第3季轉為獲利，歸屬於母公司之淨利為0.22億元，每股盈餘0.09元。 公司指出，第3季受大陸與東南亞客戶訂單回溫，集團整體接單金額季增近5成，不過，因疫情衝擊，仍無法彌補上半年損失，累計前3季營收57.49億元，年減29％，稅後虧損0.94億元，每股損失0.37元。 (時報資訊) #東台 #每股盈餘 #損失 #電機 #轉盈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》矽格Q3獲利續登高 前3季每股賺3.08元 11:412020/11/06 財經 《電子通路》12年新高 利機前3季每股淨利2.2元 08:002020/11/06 財經 歷史次高 中美晶 前三季每股大賺7.82元 04:102020/11/06 證券．權證 鎧勝-KY前三季轉盈 每股盈餘0.58元 16:392020/11/06 財經 《鋼鐵股》中鋼Q3稅前轉盈 前3季每股淨損0.28元 15:222020/11/06 財經 生技業第一家季配股 豪展配息6元 年底發紅包 04:102020/11/06 證券．權證 《營建股》欣陸投控前3季每股盈餘1.38元 07:442020/11/06 財經 《半導體》SoC大好＋遠端需求旺 聯詠前3季每股賺13.43元創新高 15:562020/11/06 財經 《熱門族群》長假挫低10月營收 台光電、聯茂、台虹Q4仍不淡 09:262020/11/06 財經 《半導體》宇瞻Q3每股淨利降至0.24元 前3季每股賺2.34元 12:322020/11/06 財經 財經熱門新聞 搶老美肥單 台積電死敵將供應陸企5奈米晶片 - 財經 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 比特幣暴漲原因找到了 市場消失近7萬枚流向曝光 - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 川普「赴美製造」大旗被折斷？ 專家：鴻海有機會解脫 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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