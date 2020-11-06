東台(4526)公布第3季財報，單季營收18.29億元，雖然季減15％，但受惠於人民幣匯率回升產生匯兌利益外，再加上政府紓困補助收入，第3季轉為獲利，歸屬於母公司之淨利為0.22億元，每股盈餘0.09元。

公司指出，第3季受大陸與東南亞客戶訂單回溫，集團整體接單金額季增近5成，不過，因疫情衝擊，仍無法彌補上半年損失，累計前3季營收57.49億元，年減29％，稅後虧損0.94億元，每股損失0.37元。

(時報資訊)