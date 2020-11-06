大城鄉長蔡鴻喜、鄉代會主席王宏銘，涉嫌各自透過白手套，向能源統包商、營造廠2公司索賄，連芳苑角頭也來分杯羹，5人不法所得共計2760萬元；彰檢7月偵辦以來4度發動搜索、傳訊，5日偵結，連同行賄者共7人，均依違反貪汙治罪條例等罪嫌起訴。

由台電子公司台汽電轉投資的星能公司，負責陸域風電及輸變電統包工程，因承攬台電在大城鄉、芳苑鄉離岸風場陸域輸變電系統；而朕豐營造廠則在大城鄉沿海下陷農地施作太陽能輸電管路工程，均須向地方公所申請路證許可以利挖路施工。

44歲王宏銘得知後，前年8月至去年3月間，透過擁槍自重的39歲張姓黑道份子當白手套，先後向2家公司索賄，暗示如不給「回饋金」將煽動居民抗爭阻撓施工，因而向朕豐黃姓負責人勒索410萬元、向星能索取750萬元。

芳苑角頭人士60歲洪舜揚得知後，不滿「芳苑人有比人卡細漢？」讓星能又乖乖奉上750萬元給洪男，不料王男竟不滿勒索金額太低，又與張男率眾前往工地和工務所滋事，去年3月星能被迫再交付500萬元，王、張分得250萬元、洪男250萬元。60歲的蔡鴻喜則是透過調會解主席黃女當白手套，於前年初至去年中，陸續索賄350萬元，讓朕豐公司得以取得路證，順利完工。

承辦檢察官蔡勝浩偵結，認為蔡鴻喜、黃女共同涉犯不違背職務收賄罪；黃宏銘和張男與洪姓角頭3人共同涉犯藉勢藉端勒索財物罪，張男被搜索時查獲制式手槍與10顆子彈，再多一條違反槍砲彈藥管制條例罪嫌，另洪男亦涉恐嚇取財罪；2名廠商人員則涉犯交付賄賂罪。7人在偵辦期間已陸續被羈押中。

大城鄉長蔡鴻喜目前也被羈押。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

(中時 )