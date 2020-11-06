新北市新店區日興里長高志堅因病過世，補選將於明（7日）上午8時至下午4時舉行投票，投開票所分別設置於日興市民活動中心、錦繡社區管委會辦公室及文康中心。新北市選舉委員會呼籲民眾，落實新冠肺炎防疫工作。

新北市選舉委員會指出，為因應新冠肺炎防疫工作，已先行將投票民眾配合防疫事項刊登於選舉公報上，民眾應依照中央選舉委員會防範措施建議，進入投開票所應佩戴口罩，若有身體不適應儘速就醫後在家休息；居家隔離者、居家檢疫者請依傳染病防治法規定，不得進入投票所投票及參觀開票。

11月7日補選投票當天，選委會將於投票所外設置簡易檢疫站，選民配合測量體溫、並於進入投票所前及投票後由檢疫站工作人員協助以酒精消毒手部；排隊時請保持適當間距。

選委會提醒，觀看開票程序的民眾務必佩戴口罩，進入前也需先量測體溫，有發燒症狀者不得進入，籲請選民共同配合做好防疫工作。

(中時 )